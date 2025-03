Con le nuove funzioni AI, Zoom potrà eseguire i compiti più ripetitivi

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com

Dopo la forte crescita registrata negli anni della pandemia, Zoom è diventato un software di riferimento per connettere le persone, soprattutto in ambito didattico e lavorativo. Come annunciato alcuni mesi fa, il futuro del servizio è strettamente legato all’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Una conferma in tal senso arriverà nel corso delle prossime settimane. L’azienda sta lavorando, infatti, a un nuovo aggiornamento che andrà a introdurre un vero e proprio “AI agent” all’interno del software. Gli utenti di Zoom, che già possono sfruttare diverse funzionalità nascoste, potranno contare su un assistente potenziato dall’intelligenza artificiale che sarà in grado di effettuare alcune operazioni in completa autonomia.

Le novità di Zoom

Il nuovo aggiornamento in arrivo per Zoom rappresenterà un vero e proprio salto generazionale per l’applicazione. Sfruttando l’intelligenza artificiale, infatti, sarà possibile utilizzare il servizio in modo ancora più completo e agevole, con diversi vantaggi per gli utenti, soprattutto in termini di produttività.

L’assistente AI sarà in grado di gestire il calendario, generare clip delle videochiamate, aiutare nella scrittura di testi e anche pianificare in automatico riunioni e generare documenti collegati alle riunioni svolte con l’applicazione. L’idea di base, dunque, è quella di semplificare la vita agli utenti, permettendo all’AI di eseguire alcuni compiti più ripetitivi e che possono richiedere molto tempo.

In ogni caso, sarà necessario attendere l’arrivo dell’aggiornamento per avere un’idea dell’effettivo impatto dell’intelligenza artificiale sul servizio. Gli utenti Zoom, in ogni caso, possono aspettarsi una vera e propria rivoluzione, con l’AI che dovrebbe semplificare il modo di utilizzare l’app, velocizzando notevolmente il lavoro

Quando arriva l’aggiornamento

Il nuovo assistente AI di Zoom è vicinissimo al debutto. L’aggiornamento che introdurrà le nuove funzioni a base di intelligenza artificiale, infatti, sarà rilasciato entro la fine del mese di marzo e per gli utenti Zoom Workplace sarà possibile sfruttare tutte le novità senza costi aggiuntivi.

Successivamente, è previsto il rilascio di un add-on, chiamato Custom AI Companion, che sarà utilizzabile al costo di 12 dollari al mese (probabilmente circa 15 euro al mese in Italia) che consentirà di sfruttare caratteristiche aggiuntive e di personalizzare maggiormente il funzionamento dell’intelligenza artificiale.

Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nelle prossime settimane. Il rilascio dell’aggiornamento dovrebbe essere globale anche se non possiamo escludere che alcune opzioni, almeno inizialmente, saranno disponibili esclusivamente per gli utenti in lingua inglese e solo in alcuni mercati, come spesso accade con l’arrivo di nuovi strumenti AI.