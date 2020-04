Le funzionalità nascoste di Zoom

Tra i software di videoconferenze più utilizzati in tutto il mondo, Zoom Cloud Meeting ha visto crescere in maniera esponenziale il proprio volume di traffico e numero di utenti in concomitanza con l’inizio della quarantena. E capire il perché non è affatto difficile.

Zoom è pensato per soddisfare le esigenze più disparate: permette ai docenti di fare lezione online, ai titolari di tenere riunioni con i propri dipendenti, ai liberi professionisti di incontrare clienti e collaboratori da remoto. Insomma, sono tante le persone che nell’ultimo mese hanno scaricato il software sul proprio smartphone o sul computer. Molti però ancora non conoscono a pieno tutte le su funzionalità nascoste. Zoom infatti dispone di un’ampia gamma di soluzioni capaci di semplificare ancora di più il lavoro da casa: dalle scorciatoie da tastiera al filtro bellezza. Vediamo le più interessanti.

Zoom: disattivare l’audio e spegnere la videocamera durante una riunione

La prima funzione nascosta di Zoom permette di disattivare l’audio e spegnere la videocamera in automatico ogni volta che ti connetti ad un evento online. Una funzionalità che può tornare utile se ci si trova in un ambiente poco professionale (come la cameretta dei bambini) oppure se assisti da una stanza rumorosa o se semplicemente non vuoi farti né sentire né vedere mentre assisti ad un incontro da remoto.

Come attivarla? Per iniziare occorre accedere alle Impostazioni cliccando sull’icona dell’ingranaggio posizionata in alto a destra nella schermata principale. A questo punto, sulla sinistra è presente una colonna con tutte le funzioni del software, tra cui anche Video e Audio. Cliccando sulla voce Video, che è la prima in elenco, si aprirà una schermata. Nella parte destra è possibile trovare i diversi comandi: cliccando su “Turn off my video when joining meeting” la webcam si oscurerà ogni volta che ci si connette ad una riunione da remoto o altra tipologia di evento su Zoom.

Procedura simile per disattivare l’audio. Anche in questo caso si aprirà una schermata con tutte le impostazioni legate ai suoni: cliccando su Mute “my microphone when joining a meeting” ogni rumore verrà bloccato in automatico all’inizio dell’evento.

Disattivare o attivare l’audio con la barra spaziatrice

Naturalmente se hai disattivato l’audio, nessuno potrà sentire la tua voce e tu non potrai intervenire durante la riunione. Ma Zoom ha pensato ad una soluzione anche per questo.

Ti viene chiesto di parlare ma hai l’audio silenziato? Tieni premuta la barra spaziatrice e il microfono si attiverà automaticamente. Quando termini il tuo discorso, l’audio si silenzierà di nuovo semplicemente lasciando il tasto. La soluzione renderà le riunioni più facili da gestire, senza sacrificare i tuoi preziosi interventi.

Zoom Cloud Meetings: inviare una emoticon sullo schermo

Hai disattivato video e audio durante la tua riunione? Puoi comunque comunicare con i partecipanti inviando le emoticon: un pollice all’insù per dire ok, un sorriso, un applauso o addirittura un viso discorde. Puoi esprimere tutte queste emozioni senza interrompere la riunione. Come attivare questa funzione su Zoom? Fai clic sulla finestra delle emoticon presente nella schermata in basso mentre sei in riunione e scegli l’emoticon che al meglio esprime il tuo pensiero. Questa apparirà sullo schermo per soli cinque secondi, il tanto che basta per condividere con gli altri la tua opinione.

Zoom Cloud Meeting: le scorciatoie con la tastiera

Vediamo ora una funzione nascosta che piacerà agli amanti dei cosiddetti shortcut, ossia le scorciatoie da tastiera. Grazie ad una combinazione specifica di tasti è possibile avviare un meeting, condividere lo schermo, silenziare il microfono, mostrare lo schermo intero e tanto altro. Il tutto avviene senza sfiorare il mouse.

La squadra di supporto clienti di Zoom ha creato una pagina con l’elenco completo di queste combinazioni di tasti: scoprile tutte cliccando qui. Ricorda di abilitare le scorciatoie: per farlo segui il percorso Impostazioni > Keyboard Shortcuts. Nella schermata trovi l’elenco delle scorciatoie che puoi spuntare a tuo piacimento.

Guarda chi è presente alla riunione

Parliamo ora di una funzione molto apprezzata dagli utenti, soprattutto dai docenti che in quarantena stanno tenendo lezioni online: la cosiddetta “vista Gallery” che consente di guardare tutti i partecipanti a un evento da remoto.

Come si attiva? Durante l’evento, basta cliccare la voce Gallery View posizionata in alto a destra. Se la riunione ha un massimo di 49 partecipanti sarà possibile guardare tutte le loro facce sullo schermo del computer. Se ne accoglie di più, le diverse schermate saranno disposte su diverse pagine. Per modificare la visuale e guardare solo il viso di chi tiene l’incontro, per esempio quello del professore durante la lezione online, basta cliccare sulla voce Speaker View posizionata sempre in alto a destra.

Nascondi i partecipanti con la webcam disattivata

La funzione che ti abbiamo appena illustrato mostra anche i partecipanti con la webcam disattivata: in questo caso verrà mostrato uno schermo nero col nome dell’utente. Zoom ti permette di vedere solo coloro che hanno la telecamera accesa, in modo da risparmiare prezioso spazio. Ricorda che su Zoom puoi anche bloccare contatti che non ti interessano o ti disturbano.

Come si attiva? Ti basta accedere alle Impostazioni dalla schermata principale del software. Clicca su Video e in questa schermata direziona lo sguardo a destra. Sotto la voce Meetings clicca su Hide non-video participants.

Come attivare il filtro bellezza su Zoom

Hai una riunione su Zoom alle 9.00 del mattino e ti sei alzato alle 8.56 per catapultarti subito davanti al display del computer? Niente panico, il programma ti permette di attivare il filtro bellezza. È molto simile a quello presente sugli smartphone. Infatti, leviga la pelle del viso e migliora lo sguardo, facendoti sembrare sereno e riposato. Come si attiva? Basta seguire questo percorso: Settings > Video > Touch up my appearance.