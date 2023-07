Condizionatore portatile in sconto: la risposta di Amazon al caldo torrido

Fonte foto: Beko

Un condizionatore portatile è la soluzione ideale per sopravvivere a questa estate sempre più calda, con la consapevolezza di tornare a casa e trovare un po’ di refrigerio dall’afa della città. Parliamo di uno strumento semplice, davvero alla portata di tutti e che può essere installato facilmente senza nessun lavoro da fare, ideale quindi anche per chi vive in affitto o non vuole spendere cifre esorbitanti per un condizionatore a parete.

Tra i modelli più interessanti di sempre c’è il Beko BPN112C, un dispositivo piccolo e molto potente, disponibile su Amazon a un prezzo davvero da cogliere al volo.

Climatizzatore portatile Beko– Potenza 12.000 BTU – Classe energetica A

Climatizzatore portatile Beko: scheda tecnica

Beko BPN112C è un climatizzatore portatile dalle dimensioni contenute ‎(44×33,5×71,5 cm) e dal peso di circa 30 Kg, ottimo insomma per essere trasportato facilmente da una stanza all’altra della casa e, ovviamente, essere posizionato vicino a una finestra per rinfrescare l’ambiente. Ha una potenza di 12.000 BTU, ideale anche per una stanza di discrete dimensioni o per un ufficio. Il climatizzatore è in classe energetica A e garantisce, quindi, consumi ridotti.

Molte le funzioni a disposizione, tra queste troviamo, ovviamente, anche quella per la deumidificazione (capacità di 1,2 l/h) in modo da eliminare velocemente l’umidità in casa per un ambiente salutare e più vivibile. Molto interessante anche la tecnologia ZoneFollow che ha il compito di rilevare la temperatura in prossimità del telecomando e autoregolare il flusso d’aria in modo da garantire sempre ambienti freschi a misura di utente. Per utilizzare questa funzione, chiaramente, bisognerà portare con sé il telecomando.

Inoltre grazie al timer sul pannello di controllo è possibile impostare l’accensione automatica del condizionatore, in modo da avere la casa sempre fresca anche al ritorno da una giornata di lavoro. Altro dettaglio da non sottovalutare, la possibilità di rimuovere il filtro dell’aria per lavarlo così da eliminare tutte le impurità. Infine il condizionatore utilizza Gas Refrigerante R290 naturale e con un basso impatto sull’ambiente.

Climatizzatore portatile Beko: l’offerta su Amazon

Beko BPN112C è un prodotto di buona fattura che punta tutto sulla portabilità e su un design estremamente ricercato, adatto anche agli ambienti più formali come un ufficio, ad esempio. Inoltre è dispositivo semplice e intuitivo che può essere installato molto facilmente e si adatta tranquillamente a qualsiasi contesto abitativo.

Il prezzo di listino è di 429,99 euro in linea con gli altri prodotti della stessa categoria ma, in questo caso, c’è la garanzia di Beko, un brand che si è imposto sul mercato come sinonimo di affidabilità e robustezza. Grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo condizionatore portatile a 359 euro (-17%, -70,99 euro) e uno sconto così è davvero un’occasione da non lasciarsi scappare.

