Gli appassionati di musica hanno un’ampia scelta di app e piattaforme di streaming per ascoltare i loro brani preferiti. Tra le migliori e più famose app ci sono sicuramente quelle di Amazon Music HD e Spotify, che sono molto diverse l’una dall’altra e la scelta di quella più adatta dipende dall’esigenza dell’utente.

Entrambe le piattaforme di streaming musicale offrono milioni di brani da ascoltare, un algoritmo di suggerimenti in base ai gusti musicali dell’utente e diverse tipologie di abbonamenti da sottoscrivere. Anche se potrebbero sembrare simili, in realtà Amazon Music HD e Spotify presentano molte differenze. Per chi cerca una qualità del suono e dello streaming nettamente superiore, Amazon Music HD è la scelta giusta. Chi invece vuole un’interfaccia più semplice da navigare e pulita, potrà optare per Spotify. Ecco le principali differenze tra le due app e quale scegliere.

Amazon Music HD vs Spotify: catalogo, qualità di suono e streaming

Amazon Music HD offre 70 milioni di brani in HD da ascoltare, mentre Spotify ha un catalogo con oltre 55 milioni di brani. La principale differenza è la qualità audio dei brani da ascoltare in streaming, che è superiore per Amazon Music che prevede un bitrate medio di 850 kbps, contro un bitrate fino a 320 kbps per il servizio offerto da Spotify. Entrambe le app sono compatibili con i dispositivi Android e iOS, mentre Amazon Music HD si integra anche con i tablet Fire, i dispositivi Fire TV e i device Echo che integrano l’assistente vocale Alexa.

Amazon Music HD vs Spotify: interfaccia utente e funzione ricerca

Un’altra delle principali differenze tra le due app riguarda l’interfaccia utente. Spotify offre un’interfaccia facile da navigare e dal design piacevole, mentre quella di Amazon dà priorità diverse. Entrambe le app, sia per desktop che per mobile, presentano una pagina Home standard da cui accedere alle differenti sottosezioni. La Home di Spotify si concentra sui suggerimenti agli utenti, mentre Amazon Music HD presenta anche una sezione con le playlist più generali.

La funzionalità di ricerca di Spotify è migliore rispetto a quella di Amazon Music HD, che restituisce meno risultati. Spotify dispone della funzionalità Discovery Weekly di Spotify, un algoritmo per creare playlist di suggerimenti basati sulle abitudini di ascolto degli utenti. Analoga funzione è offerta anche da Amazon Music HD ed è chiamata Music Experts, che seleziona i brani da suggerire.

Amazon Music HD vs Spotify: abbonamenti e prezzi

Spotify offre agli utenti una versione gratuita con la modalità di riproduzione "Shuffle", cioè causale, dei contenuti e in cui sono presenti frequenti interruzioni pubblicitarie. Altrimenti, si potrà sottoscrivere un abbonamento Spotify Premium a 9,99 euro al mese per il singolo utente, 14,99 euro al mese per il piano Family e 4,99 euro al mese per quello Student. Amazon Music HD invece offre un periodo di prova gratuito di 3 mesi al termine del quale si potrà ascoltare la musica con uno streaming di altissima qualità a 14,99 euro al mese.

