Il 24 ottobre 2024, gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi potranno godere di uno spettacolo affascinante: la congiunzione tra la Luna e Marte.

Tale fenomeno, che vedrà i due corpi celesti avvicinarsi apparentemente nel cielo notturno, sarà un evento da non perdere, soprattutto in questo autunno già ricco di meraviglie astronomiche.

Che cos’è una congiunzione

Sebbene il 2024 sia stato dominato dall’attesa della cosiddetta “Cometa del secolo“, già visibile da diversi giorni a occhio nudo in questa metà di ottobre, l’arrivo della congiunzione Luna-Marte è senz’altro un ulteriore motivo per alzare gli occhi al cielo.

Ma cosa significa “congiunzione”? Il termine indica il momento in cui due oggetti celesti appaiono vicini nel cielo, nonostante la loro reale distanza. Il 24 ottobre la Luna e Marte offriranno uno show particolarmente suggestivo: il chiarore argenteo della Luna sarà in netto contrasto con il rosso acceso di Marte, creando una configurazione memorabile. Sebbene nella realtà questi due corpi siano separati da milioni di chilometri, con la Luna a circa 384.400 km dalla Terra e Marte a circa 70 milioni di chilometri, la loro vicinanza apparente nel cielo dovrebbe generare un effetto ottico suggestivo.

La congiunzione sarà visibile a partire dalla mezzanotte del 24 ottobre, fino all’alba del giorno successivo, quando la Luna e Marte si troveranno nella condizione di massima vicinanza apparente.

Gli osservatori potranno volgere lo sguardo verso est, dove la coppia celeste sarà facilmente individuabile a occhio nudo. Tuttavia, per chi desidera un’esperienza più accurata, un binocolo o un telescopio saranno strumenti ideali per osservare meglio i dettagli. In particolare, il binocolo dovrebbe permettere d’inquadrare entrambi gli oggetti nello stesso campo visivo, mentre un telescopio può essere in grado di offrire una visione ancora più dettagliata, anche se separata, della Luna e del Pianeta Rosso.

Congiunzione tra Luna e Marte e altri eventi astronomici del periodo

L’autunno 2024, oltre alla congiunzione Luna-Marte, regalerà una serie di eventi astronomici imperdibili. Oltre alla già menzionata “Cometa del secolo”, un’altra cometa, scoperta recentemente, potrebbe rubare la scena tra ottobre e novembre.

Il cielo farà da palcoscenico anche alle opposizioni di Saturno, Giove, Urano e Nettuno, giganti gassosi che dovrebbero rivelarsi particolarmente luminosi in questo periodo dell’anno. In particolare, il 14 ottobre Saturno sarà in congiunzione con la Luna. Non mancheranno le occasioni per osservare Marte, che sarà protagonista anche di altre congiunzioni con il satellite della Terra, il 20 novembre e il 18 dicembre: durante quest’ultima data, però, il fenomeno non sarà visibile dall’Italia.

Un altro protagonista dimostrerà di essere Mercurio, che il 16 novembre e il 25 dicembre raggiungerà la massima elongazione, rendendosi visibile poco dopo il tramonto o prima dell’alba. Tutti questi eventi si sommano a una stagione particolarmente ricca di occasioni per gli appassionati di astronomia e di spettacoli celesti, pronti a illuminare il cielo autunnale.

Tornando alla congiunzione tra la Luna e Marte del 24 ottobre, è interessante considerare anche il suo significato simbolico e mitologico. Marte, nella mitologia romana, era il dio della guerra, immagine di forza e potenza. La Luna, invece, è stata spesso associata a divinità femminili come Diana per i Romani e Artemide per i Greci.

L’incontro apparente tra questi due corpi celesti potrebbe evocare suggestioni di antiche divinità che s’incontrano nel cielo, come in una rappresentazione visiva del contrasto tra potere maschile e femminile. In tempi antichi, eventi come questo erano spesso interpretati come segni divini, portatori di buoni o cattivi presagi.

In conclusione, se si vuol osservare la congiunzione con attrezzature avanzate, o semplicemente a occhio nudo, il consiglio è di trovare un luogo lontano dall’inquinamento luminoso per gustarsi al meglio l’avvenimento. L’autunno si preannuncia pieno di sorprese e l’occasione per ammirare l’incontro celeste tra la Luna e Marte sarà certamente uno dei momenti più affascinanti della stagione.