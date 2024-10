Fonte foto: 123RF

Tra gli eventi astronomici del mese di ottobre, gli appassionati di osservazione del cosmo devono segnarsi in agenda l’appuntamento con la cometa C/2023 A3.

Nota anche come Cometa del Secolo, in Italia promette di dare spettacolo: ecco cosa sapere per ammirarla.

La Cometa del Secolo a ottobre 2024

Un evento astronomico di grande rilevanza è in arrivo nel 2024: la cometa C/2023 A3, nota anche come Tsuchinshan-ATLAS, potrebbe regalare uno spettacolo celeste memorabile. Scoperta nel febbraio del 2023, questa cometa è stata rapidamente soprannominata “la Cometa del Secolo” per il suo potenziale: dovrebbe essere, infatti, uno dei fenomeni celesti più brillanti e affascinanti degli ultimi decenni, se non addirittura del secolo.

L’entusiasmo per la sua comparsa sta crescendo, soprattutto tra gli esperti e appassionati di astronomia che la paragonano già a eventi storici, come le apparizioni delle comete Hale-Bopp e Neowise. Per chi vorrà ammirarla, ci saranno alcune date chiave da tenere a mente.

La cometa C/2023 A3 si è avvicinata al Sole e ha raggiunto il suo perielio, cioè il punto più vicino alla nostra stella, il 27 settembre 2024. Questo momento si è rivelato cruciale per il suo futuro, poiché non tutte le comete sopravvivono all’intenso calore solare. Riuscita a passare indenne questo incontro ravvicinato, la cosiddetta Cometa del Secolo è visibile nell’emisfero settentrionale già in questi primi giorni di ottobre 2024 e può essere osservata anche a occhio nudo. La sua visibilità sarà particolarmente buona nelle prime ore serali: sta già facendo una sfavillante mostra di sé nei cieli di Roma e della Puglia, come documentano diverse immagini sul web.

Il picco di visibilità della cometa

Ad ogni modo, il momento di massima visibilità della cometa è previsto tra il 10 e il 15 ottobre 2024. Durante questo lasso di tempo apparirà bassa sull’orizzonte occidentale, poco dopo il tramonto, raggiungendo un’altezza di circa 20 gradi. Il giorno migliore per ammirarla sarà il 12 ottobre, quando la cometa raggiungerà il perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra, a una distanza di circa 70 milioni di chilometri. Gli osservatori avranno alcune ore dopo il tramonto per godersi lo spettacolo, prima che la cometa scompaia dietro l’orizzonte.

Per ottenere la miglior esperienza di osservazione possibile, è consigliabile allontanarsi dalle città e dalle fonti d’inquinamento luminoso, dirigendosi verso zone di campagna o aree montane. Anche se il fenomeno sarà visibile a occhio nudo, l’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio potrà fare la differenza, permettendo di distinguere con maggiore chiarezza i dettagli della cometa, come la coda luminosa e la chioma gassosa che la circonda.

Gli astronomi prevedono che la luminosità di C/2023 A3 potrebbe avvicinarsi a quella di Venere, rendendola uno degli oggetti più luminosi del cielo notturno. Questo effetto sarà reso ancora più spettacolare dalla cosiddetta “diffusione in avanti” della luce solare, la quale creerà un effetto di retroilluminazione sulla cometa, amplificando la sua visibilità e bellezza. Se queste previsioni si confermeranno, il cielo notturno potrebbe regalare uno spettacolo indimenticabile.

Non resta che incrociare le dita affinché il cielo si mantenga sgombro da nubi, attendere il picco di visibilità e prepararsi all’evento celeste del secolo. Potrebbe regalare emozioni e immagini memorabili a chi avrà l’opportunità di stare con il naso all’insù nelle serate di ottobre.