Quali controller usare per giocare su Android 11

Android 11 è stato rilasciato a settembre e porta con sé una importante novità per il mondo del gaming. La nuova versione del sistema operativo di Google apre al supporto di ben 84 gamepad di terze parti, per garantire agli utenti di scegliere quello che preferiscono per ottenere il massimo dalla loro esperienza di gioco.

Tra le new entry nella lista dei gamepad supportati sia da Android 11 che TV si trovano Valve della piattaforma Steam e il Nintendo Switch Pro Controller della società di videogiochi di Kyoto. Anche il controller Stadia di Google potrà essere utilizzato per giocare con Android 11, ma non è ancora supportato su TV. Nella lista però c’è anche un grande assente: il DualShock di PlayStation, per via della rimozione del servizio PlayStation Now dalla piattaforma. Non mancano poi i controller di altri marchi, tra cui anche Xbox, Razer e Mad Catz.

Android 11, come collegare il controller

Ad annunciare il supporto a 84 gamepad di terze parti è stata proprio Google sul suo blog ufficiale. Una lunga lista, che è possibile grazie alle tre modalità di connessione offerte dal sistema operativo Android 11. I controller potranno essere collegati attraverso cavo USB e via Bluetooth. Nel caso di Android 11 per TV, invece, è disponibile anche il supporto all’Auto Low Latency Mode, che è stata introdotta con l’HDMI 2.1.

Android 11, la lista degli 84 controller

La lista dei controller supportati da Android 11 è lunga e con importanti novità. Entrano infatti tra i gamepad disponibili per il gaming il Valve di Steam, la piattaforma per videogiocare online, e il controller Nintendo Switch Pro. Nella lista non appare il controller Stadia della piattaforma di videogame di Google, ma secondo diversi rumors farà a breve il suo ingresso. Scompare invece tra quelli supportati il DualShock di PlayStation, una mossa che arriva insieme alla rimozione dalla piattaforma del servizio PlayStation Now.

Ecco la lista dei controller supportati al momento da Android 11: