Cos'è e di cosa parla Il problema dei 3 corpi

Fonte foto: Netflix/Trailer

Questa epica novità Netflix non uscirà prima dell’anno nuovo, ma è tempo di iniziare a prepararsi. Il problema dei 3 corpi, questo il titolo della nuova serie di fantascienza in arrivo nei prossimi mesi, è ideata da tre nomi di un certo livello: David Benioff e D.B. Weiss, già conosciuti per aver creato Il Trono di Spade, e Alexander Woo, noto invece per The Terror. La serie è un adattamento del libro Il problema dei tre corpi dello scrittore cinese Liu Cixin, vincitore del premio Hugo. Il romanzo è parte di una trilogia che Benioff e Weiss hanno definito «la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto».

I libri da cui è tratta la serie

Liu Cixin ha pubblicato il romanzo di fantascienza Il problema dei tre corpi nel 2006. Come accennato, si tratta del primo volume di una trilogia chiamata ufficialmente Memoria del passato della Terra, ma più spesso il titolo del primo romanzo è usato anche per identificare la trilogia stessa. Il secondo e il terzo volume sono La materia del cosmo e Nella quarta dimensione. La prima edizione italiana (Mondadori) è del 2017.

La trama di Il problema dei 3 corpi

Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem è il titolo originale della serie) racconta l’incontro dell’umanità con una civiltà aliena. La storia unisce passato, presente e futuro: negli anni Sessanta in Cina una donna prende una decisione fatale, le cui conseguenze si riverberano su un gruppo di brillanti scienziati dei giorni nostri, che dovranno affrontare una grande minaccia per la sopravvivenza dell’umanità.

«La trilogia di Liu Cixin rappresenta la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto», avevano dichiarato Benioff e Weiss. «Trasporta i lettori dagli anni Sessanta fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino blu fino ai margini più lontani dell’universo». «La trilogia Il problema dei tre corpi mette insieme tanti aspetti che amo», aveva aggiunto invece Alexander Woo. «Personaggi complessi e sfaccettati e interessi esistenziali, il tutto raccontato sotto forma di un’elegante allegoria profondamente umana».

Il cast di Il problema dei 3 corpi

Il cast della serie Il problema dei 3 corpi include Jess Hong (già visto in I misteri di Brokenwood), Benedict Wong (Marco Polo), Eiza González (Dal tramonto all’alba: La serie) e Jovan Adepo (Watchmen). Tra gli interpreti figurano anche Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7), John Bradley (Il trono di spade), Liam Cunningham (Il trono di spade), Jonathan Pryce (Il trono di spade) e Saamer Usmani (Katy Keene).

Completano il cast Rosalind Chao (Better Things), Marlo Kelly (Prova a sfidarmi), Sea Shimooka (Arrow), Ben Schnetzer (Y: L’ultimo uomo) e l’esordiente Zine Tseng. Tra i produttori ci sono David Benioff e D.B. Weiss insieme a Rian Johnson, Ram Bergman, Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner e Rosamund Pike.

Quando esce Il problema dei 3 corpi

La serie sci-fi Il problema dei 3 corpi sarà composta da otto episodi e uscirà su Netflix a gennaio 2024.