Cosa avrà di speciale iPhone 15 Pro Max

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web il nuovo iPhone 15 Pro Max (che sarà chiamato forse Ultra) sarà uno dei dispositivi Apple più tecnologici in assoluto e, probabilmente, anche uno dei più costosi. Tra le caratteristiche più interessanti sul prossimo melafonino, quella che riguarda le cornici che saranno così sottili da essere quasi impercettibili. Secondo il noto leaker Ice Universe saranno inferiori addirittura a quelle viste su Xiaomi 13 che può vantare cornici da appena 1,81 mm.

iPhone 15 Pro Max: il design e le fotocamere

Quella sulle cornici non è l’unica indiscrezione trapelata in rete su iPhone 15 Pro Max e sui social circolano molte informazioni piuttosto interessanti sul prossimo top di gamma di Apple.

I rumor sul web da diverso tempo fanno riferimento a una esclusiva scocca in titanio che renderà iPhone 15 Pro Max leggerissimo e molto resistente.

Confermati anche i tanto chiacchierati tasti a stato solido che andranno a modificare il design dei prossimi iPhone togliendo l’ormai classico profilo coi pulsanti fisici. Un cambiamento importante che, però, non interesserà le versioni base e Plus ma resterà anche in questo caso esclusiva dei soli modelli Pro.

Altre indiscrezioni parlano di una fotocamera con zoom periscopico che sarà molto superiore a quella vista su iPhone 14 Pro Max (in foto) e che dovrebbe portare il comparto fotografico dei nuovi melafonini a un livello ancora più professionale.

Sempre Ice Universe ha indicato come sensore fotografico principale il Sony IMX903 che dovrebbe far parte anche della dotazione del nuovo e attesissimo Sony Xperia Pro I Mark 2, già considerato lo smartphone più ambito da tutti i fotografi professionisti. Ma, come sempre, il comparto fotografico resterà fino alla fine in dubbio, come su tutti i precedenti modelli di iPhone.

iPhone 15 Pro Max: le connessioni

I rumor indicano, sempre per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, il tanto atteso aggiornamento al WiFi 6E che garantirà velocità di navigazione ancora maggiori. I modelli non Pro, invece, dovranno accontentarsi ancora delle tecnologie viste nella serie precedente, cioè della connessione WiFi 6 standard.

Praticamente sicuro l’arrivo delle nuove porte USB-C che saranno Thunderbolt 3 con l’azienda che promette velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps ma, anche stavolta, solo per i modelli di fascia superiore mentre gli altri dovranno accontentarsi delle velocità di una USB 2.0.

Sempre in tema di USB, Apple sarebbe al lavoro anche sul supporto dei monitor esterni fino a 4K e su una serie di strumenti sviluppati appositamente per le riprese video. Niente di certo, naturalmente, ma secondo il leaker @analyst941, collegando l’iPhone a uno display esterno, lo schermo del dispositivo diventerà una sorta di console per i controlli dei comandi della videocamera.

Su tutta la questione della porta USB degli iPhone 15, però, c’è il grande dubbio della certificazione MFi: si dice che Apple voglia limitare potenza di ricarica e velocità di trasferimento dei cavi non certificati, ma la Commissione Europea le ha già fatto sapere che non è intenzionata a tollerare una mossa del genere.