Cosa c'è di nuovo su Netflix a dicembre 2022

Dicembre 2022 si preannuncia ricco di interessanti novità su Netflix. Nelle prossime settimane, infatti, usciranno in streaming, tra le altre cose, anche la terza stagione di Emily in Paris, il nuovo capitolo di Alice in Borderland e la seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare. Dato il periodo, non mancano naturalmente le proposte deliziosamente natalizie: particolarmente attesa è Odio il Natale, una serie italiana che può rivelarsi perfetta (a dispetto del titolo!) per aspettare il 25 dicembre.

Le serie di dicembre 2022 su Netflix

Al di là delle nuove avventure romantiche di Emily a Parigi e degli inquietanti survival games di Alice in Bordeland, ci sono molte altre serie tv per tutti i gusti in arrivo su Netflix a dicembre 2022. Ad esempio, Smiley: commedia romantica ambientata a Barcellona che ha per protagonisti due uomini e i loro amici alle prese con insicurezze e innamoramenti. Sarà possibile vedere in streaming anche varie stagioni dell’iconica serie Don Matteo. Ecco tutti gli altri titoli principali.

1° dicembre: Strada senza uscita, Rick and Morty 6

Strada senza uscita, Rick and Morty 6 2 dicembre : L’estate in cui imparammo a volare, My unorthodox life 2, Hot skull, Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean 5, Lego Friends: Speciale Natale

: L’estate in cui imparammo a volare, My unorthodox life 2, Hot skull, Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean 5, Lego Friends: Speciale Natale 7 dicembre : Too hot to haldle, Smiley, La flor mas bella

: Too hot to haldle, Smiley, La flor mas bella 8 dicembre : Lookism 1

: Lookism 1 9 dicembre : Odio il Natale, Dragon Age Absolution, La Casa di Carta: Corea, How to ruin Christmas 3, Cat – Infiltrati, Dream Home Makeover 4

: Odio il Natale, Dragon Age Absolution, La Casa di Carta: Corea, How to ruin Christmas 3, Cat – Infiltrati, Dream Home Makeover 4 13 dicembre : Gudetama, Last chance u basketball, Behind Every Star

: Gudetama, Last chance u basketball, Behind Every Star 14 dicembre : Le regine del glitter, Don Matteo

: Le regine del glitter, Don Matteo 15 dicembre : Sonic Prime, The Sinner 4

: Sonic Prime, The Sinner 4 16 dicembre : Cook at all costs, La tempesta di Natale, The Recruit, Dance Monsters, Paradise Police 4, Summer Job

: Cook at all costs, La tempesta di Natale, The Recruit, Dance Monsters, Paradise Police 4, Summer Job 21 dicembre : Emily in Paris 3

: Emily in Paris 3 22 dicembre : Alice in Borderland 2

: Alice in Borderland 2 26 dicembre : Treason

: Treason 28 dicembre: L’amore è cieco: Brasile

I film di dicembre 2022 su Netflix

Tra i film più attesi di dicembre 2022 su Netflix c’è Pinocchio di Guillermo del Toro, una reinterpretazione della classica storia di Carlo Collodi firmata dal regista premio Oscar. Interessante anche l’uscita di una nuova versione di Matilda The Musical di Roald Dahl, in cui la protagonista è una bambina dalla fervida immaginazione che si ribella al suo destino. Ecco tutti gli altri titoli da vedere in streaming.