Cosa c'è di nuovo su Prime Video a marzo 2023

Il menu di marzo 2023 su Prime Video si preannuncia davvero ricco. La portata più gustosa è sicuramente la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, l’ormai celebre comedy show condotto da Fedez affiancato da co-host Frank Matano. Ma c’è grande attesa anche per Daisy Jones & The Six, appassionante serie sullo straordinario successo e sulla misteriosa scomparsa dalle scene di una immaginaria rock band, e per Ragazze elettriche, serie tratta dall’omonimo romanzo distopico di Naomi Alderman. Ecco tutti gli altri titoli in arrivo.

I film di marzo 2023 su Prime Video

A marzo 2023 su Prime Video arriva in streaming il film Bones and All, con Tylor Russl e Timothée Chalamet. Tra le novità c’è invece Perfect Addiction, film romantico che si svolge dentro e fuori da un ring da combattimento, e Sayen, su una giovane ragazza che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso sua nonna.

1° marzo : The Gentlemen, Waiting, Capitan Philips – Attacco in mare aperto, Ace Ventura – Missione Africa

: The Gentlemen, Waiting, Capitan Philips – Attacco in mare aperto, Ace Ventura – Missione Africa 2 marzo : Ida Red, Fly vola verso i tuoi sogni

: Ida Red, Fly vola verso i tuoi sogni 3 marzo : Sayen, Old

: Sayen, Old 4 marzo : Smetto quando voglio – Masterclass, Smetto quando voglio – Ad honorem, Smetto quando voglio

: Smetto quando voglio – Masterclass, Smetto quando voglio – Ad honorem, Smetto quando voglio 7 marzo : Una preghiera prima dell’alba

: Una preghiera prima dell’alba 8 marzo : One Piece Film: RED

: One Piece Film: RED 15 marzo : Memory, Die in a Gunfight, Scappo a casa, Ti presento Sofia, Le pagine della nostra vita, Amarcord

: Memory, Die in a Gunfight, Scappo a casa, Ti presento Sofia, Le pagine della nostra vita, Amarcord 16 marzo : La casa di famiglia, Girls to buy

: La casa di famiglia, Girls to buy 17 marzo : I Love My Dad

: I Love My Dad 21 marzo : Tutti a bordo

: Tutti a bordo 24 marzo : Perfect Addiction

: Perfect Addiction 27 marzo : Bones And All

: Bones And All 28 marzo : Il sacrificio del Cervo Sacro

: Il sacrificio del Cervo Sacro 30 marzo : Traffic, Songbird

: Traffic, Songbird 31 marzo: Una notte da leoni 1, 2 e 3

Le serie di marzo 2023 su Prime Video

Tra le nuove serie in arrivo su Prime Video a marzo 2023 c’è Luden – Il re del quartiere a luci rosse, serie original tedesca. Ambientata ad Amburgo nei primi anni ’80, ha per protagonista Klaus Barkowsky che diventa il protettore dalla prostituta Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia così una lotta per controllare il quartiere. La classe del 2007, invece, è una nuova serie comedy original australiana che ha per protagoniste alcune donne che partecipano alla rimpatriata dei dieci anni del liceo. Occhio anche alle serie in scadenza: le prime cinque stagioni di 90210 saranno disponibili fino al 13 marzo, mentre le prime quattro di Seal Team solo fino al 6.

1° marzo : The Goldbergs – dalla prima all’ottava stagione, The Good Doctor – la quinta stagione, Arrow – l’ottava stagione

: The Goldbergs – dalla prima all’ottava stagione, The Good Doctor – la quinta stagione, Arrow – l’ottava stagione 2 marzo : SWAT – le prime cinque stagioni

: SWAT – le prime cinque stagioni 3 marzo : Daisy Jones & The Six, Luden – Il re del quartiere a luci rosse

: Daisy Jones & The Six, Luden – Il re del quartiere a luci rosse 9 marzo : LOL: Chi ride è fuori 3

: LOL: Chi ride è fuori 3 16 marzo : La classe del 2007

: La classe del 2007 17 marzo : Sciame, Last Light: Il crollo – la prima stagione, Pinocchio And Friends – nuovi episodi della prima stagione (14-26)

: Sciame, Last Light: Il crollo – la prima stagione, Pinocchio And Friends – nuovi episodi della prima stagione (14-26) 20 marzo : Lamù, la ragazza dello spazio – Dalla quarta alla quinta stagione

: Lamù, la ragazza dello spazio – Dalla quarta alla quinta stagione 31 marzo: Ragazze elettriche

