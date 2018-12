12 Dicembre 2018 - Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2018? ce lo dice la stessa Big G con il suo consueto “Un anno di ricerche”, riassunto breve su cosa è stato più cercato negli ultimi 12 mesi: personaggi, luoghi per le vacanze, parole, eventi sportivi e non, ricette e “come fare per”.

Un anno di ricerche è uno strumento molto interessante per capire cosa interessa di più ad una popolazione, visto che Google è ormai leader globale delle ricerche e se vuoi sapere qualcosa, c’è poco da fare, la cerchi su Google. Vediamo, allora, cosa hanno cercato gli italiani nell’anno che sta per concludersi.

Le parole più cercate su Google nel 2018

Se guardiamo alle parole secche, le 5 più cercate dagli italiani sono state: Mondiali, Sergio Marchionne, Cristiano Ronaldo, Fabrizio Frizzi e Grande Fratello. Gli interessi già ben noti degli italiani, quindi, si riversano sulle ricerche su Google e il calcio e la TV sembrano ancora interessare moltissimo ai nostri connazionali. Al secondo e terzo posto troviamo due lutti che, evidentemente, hanno scosso molto la popolazione tanto che sia Marchionne che Frizzi sono anche tra i personaggi più cercati dell’anno.

I personaggi più cercati su Google nel 2018

I 5 personaggi più cercati su Google quest’anno sono stati: Sergio Marchionne, Cristiano Ronaldo, Fabrizio Frizzi e Davide Astori. CR7 ha tenuto banco anche su Google per via del passaggio alla Juve ed è l’unico personaggio vivente di questa quaterna. Sperando che non sia scaramantico.

Gli eventi più cercati su Google nel 2018

Lo sport apre e chiude la cinquina degli eventi più cercati dagli italiani nel 2018, che vede al suo interno anche politica, musica e cronaca: Mondiali, Elezioni 4 marzo, Sanremo, Ponte Morandi e Giro d’Italia. Interessante notare che il Giro d’Italia in quinta posizione è stato più cercato della Champions League, che troviamo in settima. Wimbledon, invece, è al decimo posto dopo la Festa della mamma.

Le mete vacanze più cercate su Google nel 2018

Tra i luoghi di interesse turistico la Sardegna vince su tutti conquistando il primo posto tra le mete più cercate. Seguono l’Albania, la Sicilia, la Grecia e la Croazia. Gli italiani, quest’anno, hanno cercato vacanze low cost.

Le ricette più cercate su Google nel 2018

In cucina la Campania batte tutti, almeno su Google: la cinquina delle ricette si apre con la Pastiera napoletana e si chiude col Casatiello di Pasqua. Al secondo, terzo e quarto posto si piazzano gli evergreen della cucina italiana: tiramisu, carbonara e colomba pasquale.

Cosa hanno chiesto gli italiani a Google nel 2018

Un anno di ricerche raggruppa anche tutta una serie di domande che hanno fatto gli italiani al motore di ricerca, come “Cosa significa“, “Come fare” e “Perché“. Segno che ormai Google è diventato anche un “motore di risposte”, oltre che di ricerca.

Gli italiani hanno chiesto a Google cosa significano li parole “sessista” e “ipovedente”, ma anche l’intramontabile “LOL” e la curiosa “scopofobia”. Hanno voluto sapere “come fare il back up” e subito dopo “come fare il pancake”. Hanno chiesto “perché si festeggia l’8 marzo” e “perché Fedez e J-Ax hanno litigato”.