Cosa sappiamo ad oggi del prossimo iPhone 15 Pro

Continuano a trapelare sul web indiscrezioni sul nuovo iPhone 15 Pro e le molte curiosità condivise dai leaker hanno rivelato tanto sul potenziale design e sulla probabile dotazione tecnica del prossimo melafonino. Anche se ufficialmente Apple non ha ancora presentato il dispositivo, tutte le voci sul web si riferiscono a questo modello come una sorta di evoluzione diretta di iPhone 14 Pro (In foto), diventandone di fatto una versione migliorata e con qualche piccolo cambiamento estetico del precedente top di gamma dell’azienda.

Svettano sicuramente la possibile scocca in titanio, l’ormai confermata USB-C e l’innovativo processore A17 Bionic, che sarà presente solo delle versioni Pro.

iPhone 15 Pro: presunta scheda tecnica

Apple ha sempre mantenuto un altissimo livello di segretezza riguardo ai progetti in cantiere e, naturalmente, la serie 15 di iPhone non è da meno, anche se alcune conferme sono arrivate grazie soprattutto al grande lavoro dei diversi leaker sui social.

La prima conferma riguarda l’USB-C, che sarà in dotazione su tutti i nuovi smartphone dell’azienda di Cupertino ma che, secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, avrà velocità di ricarica e di trasferimento differenti tra i modelli base e quelli Pro. Un discorso comprensibile, soprattutto perché Apple ha sempre mantenuto un certo "distacco" tra le varie versioni proprio per sottolineare le divergenze tecnologiche tra un device Pro e il resto della scuderia.

La seconda conferma riguarda, naturalmente, la Dynamic Island che arriva su tutti i prossimi iPhone e non sarà solo esclusiva dei top di gamma. Questa particolarità potrebbe essere confermata anche in vista dei probabili piani futuri di Apple, già anticipati da Ross Young in un tweet, che mostrano l’evoluzione degli schermi Apple da qui al 2027.

Le novità delle ultime ore sono state condivise da Ian Zelbo (@ianzelbo) 3D Artist di 9to5Mac, che ha parlato anche delle dimensioni e del design del prossimo melafonino. Il leaker ha indicato un display da 6,1 pollici, come quello di iPhone 14 Pro ma con cornici estremamente ridotte. Si parla di una riduzione di circa il 25% rispetto al precedente modello che darà agli utenti l’impressione di avere tra le mani un device più grande. Tuttavia altri leaker come Nikias Molina (@NikiasMolina) hanno parlato anche di un modulo delle fotocamere notevolmente più spesso, cosa che potrebbe indicare un rinnovato comparto fotografico con nuove lenti ancora più performanti.

Sempre secondo le indiscrezioni, iPhone 15 Pro arriverà in una nuova colorazione chiamata "Deep Red", che andrà a sostituire la Deep Purple della versione precedente.

Infine è praticamente confermato il chip A17 Bionic, naturale erede dell’A16, ma che sarà installato unicamente sui modelli più performanti di iPhone 15. La serie base e la plus, con buone possibilità, dovranno "accontentarsi" ancora dell’A16.

Restano i dubbi sui tanto chiacchierati pulsanti a stato solido e la nuova scocca in titanio, su cui circolano sul web informazioni contrastanti. Comunque anche queste due caratteristiche saranno esclusiva delle versioni Pro, che potrebbero anche ottenere la denominazione Ultra, proprio come accaduto per Apple Watch.

iPhone 15 Pro: quando esce

Nonostante annunci, potenziali immagini e indiscrezioni, ancora sono poche le certezze riguardo al prossimo iPhone 15.

Al momento, la presentazione ufficiale non è ancora stata annunciata e, nonostante il WWDC 2023 sia alle porte, appare improbabile che Apple presenti i nuovi melafonini. In questa occasione, infatti, il colosso di Cupertino dovrebbe dare la precedenza ai nuovi MacBook Air da 15 pollici, le nuove versioni di iOS e di iPadOS e, ottimisticamente parlando, il suo visore per la realtà mista, anticipato dall’articolo del New York Times, ma mai ufficializzato dall’azienda.