Cosa sappiamo del Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung ha recentemente svelato il suo nuovo smartphone, il Galaxy S25 Edge, durante l’evento Galaxy Unpacked a San Jose. Questo dispositivo, caratterizzato da un design ultra-sottile, ha sorpreso molti perché è un’innovazione significativa nel mercato degli smartphone Android.

Contrariamente agli altri modelli della serie S25, l’S25 Edge non è stato presentato ufficialmente e dettagliatamente, ma è stato tenuto nascosto fino all’ultimo momento, aumentando l’interesse e la curiosità.

Come sarà il Samsung Galaxy S25 Edge

Il Galaxy S25 Edge si distingue dal resto della gamma Samsung Galaxy S25 per il design elegante e sottile, con uno spessore compreso tra 6,2 e 6,9 millimetri. Samsung ha esposto il dispositivo di fianco ai modelli S23 e S24 per enfatizzare il suo profilo sottilissimo.

Il display è stato descritto come simile per dimensioni al Galaxy S25+, con cornici sottili, e si tratta di un pannello AMOLED piatto da 6,7 pollici con un foro centrale per la fotocamera anteriore.

Una delle maggiori differenze rispetto agli altri modelli S25 si trova nella parte posteriore, dove il modulo fotocamera è stato ridisegnato. L’S25 Edge è dotato di una configurazione a doppia fotocamera, a differenza dei modelli S25 e S25+ che ne hanno tre, e dell’S25 Ultra che ne ha quattro.

L’isola ovale posizionata in verticale sul retro ospita le due fotocamere e un flash LED, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e moderno. I pulsanti di accensione e controllo del volume sono posizionati sul lato destro, mentre le antenne sono visibili su tutti i lati del dispositivo, sottolineando l’attenzione al dettaglio.

Il design delle due fotocamere ricorda quello dell’iPhone 16, segnando una potenziale strategia di design per attirare un pubblico più ampio. Si ipotizza che una delle due fotocamere possa essere una tele ALoP, una nuova tecnologia presentata da ISOCELL, divisione di Samsung che si occupa di tecnologie fotografiche, che promette di sostituire gli obiettivi periscopici con lenti più sottili.

Ci si aspetta che il Galaxy S25 Edge sia dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e di 12 GB di RAM. Nonostante il profilo sottile, la batteria dovrebbe avere una capacità compresa tra 3.000 mAh e 4.000 mAh, per garantire un’autonomia adeguata.

Il nome “Edge” è stato riesumato, nonostante il dispositivo non presenti uno schermo curvo ai bordi come i precedenti modelli Edge. Questa decisione è stata probabilmente guidata da considerazioni di marketing, sfruttando la familiarità del marchio tra i consumatori.

Il peso del dispositivo dovrebbe essere notevolmente inferiore rispetto agli altri modelli della serie S25, rendendolo ancora più comodo da maneggiare.

Quando arriva il Samsung Galaxy S25 Edge

Le informazioni sul lancio del Galaxy S25 Edge indicano una data “intorno ad aprile 2025“. Questa data è supportata anche da precedenti previsioni che suggerivano un lancio tra aprile e maggio 2025.

Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere disponibile prima nei mercati asiatici, con un lancio in occidente previsto per maggio/giugno.

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente la data di lancio precisa, e la strategia di lancio potrebbe prevedere una disponibilità graduale in mercati selezionati, come gli Stati Uniti e l’Europa.