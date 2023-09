Fonte foto: Motorola

Motorola prepara il lancio di un nuovo modello per la sua apprezzata gamma Edge, quella di punta. In arrivo, infatti, c’è l’ancora inedito Motorola Edge 40 Neo che andrà ad affiancare altri modelli come il top di gamma Edge 40 Pro (in foto) presentato la scorsa primavera.

Il nuovo smartphone di Motorola è al centro di un nuovo leak di MySmartPrice che conferma quasi completamente le specifiche tecniche di cui si è parlato fino ad ora. Si tratterà di una nuova proposta per la fascia media del mercato che rappresenterà un punto di collegato tra la linea Edge e la linea Moto G.

Motorola Edge 40 Neo: come sarà

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo avrà specifiche da fascia media, con un chip MediaTek Dimensity 1050 realizzato a 6 nm, dotato di modem 5G.

Tra le specifiche ci sarà spazio anche per un display pOLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz. Come da tradizione Motorola, lo smartphone avrà varie combinazioni di RAM e storage (con differenze anche in base al mercato di commercializzazione), fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

A completare la scheda tecnica troveremo, stando ai rumor, una doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 50 Megapixel mentre il secondario, un sensore ultra-grandangolare, sarà da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 32 Megapixel.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica “Turbo Power“, ma non è nota ancora la potenza di ricarica effettiva.

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo avrà la certificazione IP68. Il design, in base agli ultimi leak, sarà in linea con quello di altri modelli della gamma Edge 40, con un modulo per le fotocamere posteriori leggermente sporgente rispetto al resto della scocca. Il display avrà un foro per la fotocamera anteriore.

Il sistema operativo sarà Android 13 con un futuro aggiornamento ad Android 14 e le solite personalizzazioni molto leggere applicate da Motorola ai suoi smartphone. Le colorazioni previste sono Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea. Alcune colorazioni potrebbero avere una scocca ricoperta in pelle vegana, una soluzione su cui Motorola sta puntando molto in questo periodo.

Motorola Edge 40 Neo: quando arriva

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo dovrebbe essere presentato nel corso del mese di settembre. Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale ma il progetto, nei giorni scorsi, era apparso brevemente su Amazon con l’indicazione della data di uscita (15 settembre) oltre che del prezzo, pari a 399 euro. Prezzo praticamente certo, perché assolutamente in linea con la scheda tecnica.

Il debutto è, quindi, imminente. Restano da valutare alcuni dettagli (come la dotazione di RAM e storage con cui lo smartphone arriverà sul mercato italiano) ma il dispositivo è oramai quasi pronto all’arrivo, andando ad arricchire la già corposa gamma Motorola.