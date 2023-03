Cosa sappiamo sulla nuova "zanzara dei Tropici": scoperta un'altra specie

La primavera è appena cominciata, ma l’attenzione degli scienziati di tutto il mondo è rivolta a uno dei simboli più odiati dell’estate, la zanzara. C’è una specie che non può far dormire sonni del tutto tranquilli, quella della cosiddetta zanzara dei Tropici. La sua scoperta risale a qualche tempo fa, ma è in questo momento che preoccupa realmente.

Il nome scientifico è un altro, vale a dire Culex Iactator. È stata individuata per la prima volta in assoluto nel 2018 e soltanto ora ci si sta rendendo conto che potrebbe trasmettere delle malattie pericolose. Gli studi relativi a questo insetto si riferiscono soprattutto ad alcune zone del mondo, ma non è escluso che possa apparire anche in altre parti del pianeta.

Cosa si sa della zanzara dei Tropici

Gli esperti stanno monitorando la zanzara dei Tropici che imperversa nello Stato americano della Florida e nelle zone circostanti. Proprio in questa parte dell’America, infatti, le specie di insetti che stanno creando allarmismo sono ben 90 e starebbero persino crescendo. C’è una lacuna molto grande da colmare, visto che le zanzare "tropicali" come quelle di cui si sta parlando non sono mai state approfondite nello specifico e si conosce molto poco delle loro abitudini. Nel caso del Culex Iactator, fondamentale è stata l’analisi del DNA.

I ricercatori si sono convinti di essersi imbattuti in una zanzara mai esaminata prima, tipica comunque dell’America Centrale e della parte settentrionale del Sudamerica. Le zanzare che appartengono alla famiglia "Culex" sono una serie minaccia in quanto possono trasmettere virus come quello del Nilo Occidentale o anche quello del Saint Louis. La Florida è davvero al sicuro dal punto di vista sanitario? Nessuno vuole sbilanciarsi, anche perché ogni singolo insetto di questo tipo trasmette le malattie in maniera differente. Nei prossimi mesi bisognerà monitorare l’eventuale introduzione di nuove specie, perché ogni situazione di questo tipo comporta la diffusione di patologie potenzialmente rischiose.

Zanzara dei Tropici: poche informazioni raccolte

Vale la pena approfondire la prima scoperta di questa zanzara dei Tropici. Cinque anni fa, i ricercatori hanno individuato i primissimi esemplari dell’insetto nei siti più rurali di una contea della Florida, per la precisione Miami-Dade. La raccolta di informazioni è poi proseguita fino allo scorso anno e sempre in aree circoscritte. Al momento attuale è certo che il Culex Iactator è frequente in contee come quella di Collier, nei pressi di Naples, ma anche Lee, Fort Myers e nell’area di Homestead. A questo punto sorge spontanea una domanda: quali sono le caratteristiche che identificano con precisione questa nuova specie?

La zanzara dei Tropici è in tutto e per tutto simile a quelle conosciute già da tempo per quel che riguarda la Florida. In poche parole, somiglia a tantissime altre specie di zanzare molto più comuni. Ecco perché non è semplice quantificarne la presenza e anche i prossimi mesi non saranno semplici da questo punto di vista. La vicinanza dello Stato americano ad aree in cui le condizioni climatiche sono l’ideale per la proliferazione di animali del genere non rassicura molto di più. Per ora si preferisce mantenere la massima cautela, ma c’è già un piano da predisporre in cui la situazione dovesse peggiorare.