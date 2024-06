Cosa sappiamo sulla serie prequel del film 300

Fonte foto: Warner Bros Entertainment Italia

Ricordate il film 300, diretto da Zach Snyder e con Gerard Butler nei panni di Leonida? Quasi vent’anni dopo l’uscita della pellicola, Warner Bros. Television sta pensando a una serie tv prequel. La notizia è stata riportata in esclusiva in questi giorni da Variety. 300 è arrivato nei cinema italiani nel 2007: ispirato all’omonimo fumetto di Frank Miller, che aveva infatti collaborato con Snyder alla regia, il film racconta la lotta di una coalizione di alcune città greche guidata dal re spartano Leonida contro l’avanzata del re persiano Serse.

Tutte le notizie sulla serie prequel di 300

Stando a quanto anticipato da Variety, la serie tv prequel di 300 è nelle primissime fasi di sviluppo: per questo motivo sul progetto (che a oggi non è stato confermato ufficialmente da Warner Bros. Television) ci sono pochissimi dettagli. La trama tratterà eventi cronologicamente precedenti rispetto a quelli del film, ma, a parte questo, non ci sono altre informazioni in merito.

Tutto tace anche sul fronte del cast, ma effettivamente è davvero troppo presto per saperne qualcosa. L’unico nome associato al progetto per ora è quello Zack Snyder, che ha già diretto e scritto il film 300: pare infatti che Snyder sia in trattativa per assumere la regia di questo nuovo progetto a puntate, di cui potrebbe diventare anche produttore esecutivo. Potrebbero tornare come produttori esecutivi anche Deborah Snyder, Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann – tutti avevano già ricoperto questo ruolo nel film 300.

Per il momento non sono noti i nomi degli sceneggiatori e degli autori che potrebbero mettersi al lavoro sulla serie tv prequel, ammesso che siano già stati individuati. Inoltre, non esiste nessuna indiscrezione in merito all’eventuale piattaforma di streaming che potrebbe ospitare questo nuovo titolo nel suo catalogo.

Per sapere se la serie tv prequel vedrà effettivamente la luce o no, insomma, non resta che aspettare una conferma da parte di Warner Bros. Television, quando i tempi saranno maturi.

Il film 300 in streaming: dove vederlo

Nel film 300 la storia è narrata da Delios (David Wenham), che racconta le gesta del re spartano Leonida (Butler) durante la guerra tra spartani e persiani. Quella compiuta da Leonida è presentata come un’impresa eroica: quello dei persiani è infatti un esercito molto numeroso, mentre gli spartani sono solo poche centinaia. Oltre agli interpreti già citati, il cast del film include Rodrigo Santoro, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Tom Wisdom e Michael Fassbender.

Il film ha avuto anche un sequel, nel 2014: si tratta di 300 – L’alba di un impero, diretto da Noam Murro. Ispirato alla graphic novel Xerxes di Frank Miller, il film ha come nuovi protagonisti Sullivan Stapleton nei panni dell’ateniese Temistocle ed Eva Green in quelli della regina Artemisia. Il sequel ha ottenuto un buon incasso al botteghino, ma non ha eguagliato i risultati di 300, che a fronte di un budget per la realizzazione pari a 65 milioni di dollari ha incassato più di 450 milioni al box office globale.

In Italia al momento sia il film 300 sia 300 – L’alba di un impero sono disponibili a noleggio su alcune piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, Apple TV+ e Google Play Film.