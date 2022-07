Cosa sono i nuovi CoTweet e chi li può usare

Lo scorso marzo Twitter ha iniziato a lavorare alla nuova funzione del "CoTweet" ossia un tweet firmato da due autori. La scoperta fu fatta da Alessandro Paluzzi, uno sviluppatore italiano di app. Oggi, secondo The Verge, questa funzione è in fase ufficiale di test ma è stata modificata per consentire al secondo autore di approvare o meno il tweet prima di risultare coautore.

La questione non è di poco conto poiché la responsabilità di quanto scritto, se non approvata dal secondo autore, resta nelle mani del principale. Ciò implica che anche le risposte e tutte le interazioni resteranno nel solo profilo dell’autore che ha innescato il primo tweet. La conferma arriva dal portavoce di Twitter Joseph J. Nuñez, che ha dichiarato che presto il CoTweet sarà online: "Stiamo testando il CoTweet per un periodo di tempo limitato per scoprire come le persone e i marchi possono utilizzare questa funzione per crescere e raggiungere un nuovo pubblico e rafforzare le loro collaborazioni con altri account".

CoTweet: gli utenti collaborano allo stesso tweet

Il vantaggio del CoTweet è dirompente: immaginiamo due autori con un seguito di followers molto ampio che si alleano per far passare un messaggio comune (o una pubblicità) che potrebbe interessare entrambe le community. In pochissimo tempo e con pochissima fatica si raddoppia il pubblico di riferimento.

A questo punto sarà interessante vedere come gli utenti di Twitter inizieranno a utilizzare questa nuova funzionalità, ma anche capire che tipo di successo può assicurare a due marchi che collaborano assieme o a due creatori che hanno un seguito importante.

Infine, resta ancora da capire, se questa nuova funzione di CoTweet riguarderà i profili in abbonamento TwitterBlue o se sarà estesa a determinate condizioni (ad esempio una certa soglia di followers) in maniera gratuita.

Le regole del CoTweet

A oggi sappiamo che chi ha avuto la possibilità di testare il CoTweet ha dovuto seguire determinate procedure. Infatti, per accedere a un CoTweet bisogna rispettare delle condizioni. A partire dal fatto che l’account che intendiamo invitare a scrivere con noi il tweet deve seguirci e avere un profilo Twitter pubblico.

La persona deve poi accettare il nostro invito alla collaborazione. Solo dopo sarà possibile pubblicare il medesimo tweet su entrambi i profili e nello stesso tempo. Sempre a patto che approvi il messaggio in qualità di coautore.