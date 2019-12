Cosa succede quando cancelli un follower da Instagram

29 Dicembre 2019 - Nel caso si ha un profilo pubblico su Instagram, chiunque può seguirci e vedere i nostri post e le nostre Storie. Anche utenti e persone che vorremmo non ci seguissero. Per evitare che ciò accada, dobbiamo seguire due strade: prima di tutto, rendere privato l’account Instagram, in modo che solo chi “accettiamo” possa accedere ai nostri contenuti; in seconda battuta, fare pulizia e cancellare i follower indesiderati.

Eliminare i follower Instagram è un’operazione piuttosto veloce e semplice. Tutto quello che si deve fare è accedere al profilo, entrare nella propria area personale (pigiando sull’icona a forma di mezzobusto stilizzato) e poi sul numero dei Follower. Nel giro di qualche istante si aprirà la lista degli account che ci seguono: basterà pigiare sull’icona a forma di tre puntini e scegliere Rimuovi. Per rimuovere i follower Instagram indesiderati, dunque, basta una manciata di secondi: per fare una pulizia approfondita del profilo saranno necessari pochi minuti.

Ma cosa succede quando si elimina un follower Instagram? L’account riceverà una notifica? C’è un modo per accorgersi che non è più nella lista dei nostri “seguaci”? Scopriamolo insieme.

Se rimuovo qualcuno da Instagram riceve una notifica?

No. Quando elimini chi ti segue su Instagram, la piattaforma social non invierà alcuna notifica automatica all’altro utente.

Il profilo eliminato continuerà a vedere i miei post e le mie Storie?

Una volta che hai eliminato un follower, le immagini, i video e le Storie che pubblichi sul tuo profilo non compariranno più automaticamente nella sua bacheca. A meno che tu non abbia un profilo privato, il follower eliminato potrà comunque vedere post e Storie semplicemente accedendo al nostro profilo. Da qui potrà anche tornare a seguirci, rendendo di fatto vani i nostri “sforzi”.

Posso continuare a vedere i suoi post e le sue Storie?

Sì. La rimozione dai follower è “unilaterale”: nel caso tu seguissi il suo profilo, continuerai a farlo come in passato. Discorso differente nel caso di utente bloccato: i contenuti della persona che seguivi spariranno dalla tua timeline, così come i tuoi spariranno dalla sua bacheca.

Cosa succede ai messaggi?

Nel caso avessimo una chat attiva con l’utente eliminato dai follower, non ci sarà da preoccuparsi. La conversazione resterà all’interno della cartella dei DM e potremmo continuare a scambiare messaggi come nulla fosse.

Come scoprire se qualcuno ti ha eliminato dai follower

Se hai il dubbio che qualcuno ti abbia rimosso dalla lista dei “seguaci”, potrai scoprirlo nel giro di pochi istanti. Ti basterà cercare il suo nome utente, entrare nel suo profilo e vedere se è presente il pulsante “Segui” o “Segui già”. Nel primo caso, sei stato eliminato; nel secondo caso, invece, sei ancora nella sua lista follower.