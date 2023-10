Cosa vedere di nuovo su Netflix ad Halloween 2023

Fonte foto: Shutterstock

Il 31 ottobre si festeggia Halloween. L’origine del nome potrebbe essere “All Hallows’ Eve”, che significa “vigilia di Ognissanti”, ed effettivamente Halloween cade proprio la vigilia del 1° novembre, giornata dedicata a tutti i santi. Con il passare del tempo la ricorrenza si è caricata di significati diversi, finendo per diventare ai giorni nostri soprattutto un’occasione per intagliare le immancabili zucche, indossare travestimenti (per lo più) spaventosi e raccontarsi storie dell’orrore… o magari guardarle in tv. Non c’è occasione migliore di Halloween allora per guardare una delle nuove serie tv e film horror usciti a ottobre 2023 su Netflix.

La caduta della casa degli Usher

Disponibile dal 12 ottobre, è questo il titolo horror di punta di Netflix in vista di Halloween 2023. La serie d’altronde è firmata da Mike Flanagan, già ideatore di acclamate serie horror come The Haunting of Hill House e Midnight Mass. La caduta della casa degli Usher è ispirata alle opere di Edgar Allan Poe e racconta delle inquietanti e misteriose morti degli eredi di Roderick e Madeline Usher, fratelli che hanno creato un impero di ricchezza e privilegio con modalità talvolta oscure. Ma la nuova scia di morte costringe a rispolverare i segreti del passato.

Sorella Morte

In uscita il 27 ottobre, questo film horror è ambientato nella Spagna postbellica. La protagonista è una giovane novizia con poteri soprannaturali, Narcisa (interpretata da Aria Bedmar), che diventa insegnante in una scuola femminile che ha sede in un ex convento. Con il trascorrere dei giorni Narcisa viene tormentata da eventi strani e inquietanti che svelano poco alla volta i terribili segreti che circondano la scuola e i suoi inquilini.

Il convegno

La cordiale e gioiosa atmosfera di una conferenza di team building di un gruppo di dipendenti municipali si guasta completamente quando cominciano a circolare accuse di corruzione. Ma è solo l’inizio: a trasformare definitivamente l’esperienza in un incubo ci pensa una misteriosa figura che uccide i partecipanti uno dopo l’altro. È questa la trama del film Il convegno, un horror con tratti umoristici uscito il 13 ottobre.

Flashback

Flashback è un cortometraggio horror: in uscita su Netflix il 20 ottobre, dura solo 16 minuti. La protagonista è un’insegnante di yoga che vive il trauma di un’irruzione domestica e si ritrova coinvolta in una corsa disperata contro il tempo per salvare l’uomo che ama. Nel cast ci sono Jemma Moore, Amar Chadha-Patel e Haley Bishop.

The Devil on Trial – Processo al diavolo

Le storie dell’orrore fanno decisamente più paura quando si intrecciano alla realtà. Succede in The Devil on Trial – Processo al diavolo, film documentario che racconta la prima e unica volta in cui una presunta possessione demoniaca è stata utilizzata in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Dal 17 ottobre è visibile su Netflix.

Yaratilan – La creatura

Per chi non ama i racconti puramente horror, ma cerca comunque una visione coinvolgente e vagamente inquietante, c’è la miniserie Yaratilan – La Creatura, in arrivo il 20 ottobre. La storia, con tocchi fantasy, si svolge nell’era finale dell’impero ottomano. Il destino di Ziya, studente di medicina ribelle che sogna di riuscire a curare le malattie infettive, si incrocia con quello di Ihsan, un collega dalle idee follemente geniali. I due conducono un esperimento proibito, ma rischiano di scatenare il caos.

Bodies

Un’alternativa dello stesso genere è Bodies, miniserie disponibile dal 19 ottobre. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, la storia racconta dell’inquietante ritrovamento dello stesso cadavere a Longharvest Lane, nell’East End londinese, da parte di quattro detective di quattro epoche diverse: 1890, 1941, 2023 e 2053. Per risolvere il mistero i quattro, in qualche modo, dovranno collaborare e svelare un complotto che resiste da oltre 150 anni.

La mia amica vampira

Chi ha detto che ad Halloween si debba solo aver paura? Per chi preferisce una visione comunque in tema, ma decisamente più leggera, c’è la serie comica I Woke Up A Vampire, alias La mia amica vampira. Carmie, la protagonista, il giorno del suo tredicesimo compleanno scopre di essere metà umana e metà vampira. La sua vita a scuola, a quel punto, si complica decisamente. La prima stagione della serie è da poco uscita su Netflix.