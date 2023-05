Cosa vedere dopo Stranger Things

Quali sono gli ingredienti vincenti di Stranger Things? Prima di tutto un gruppo di giovani protagonisti poco cool, ma assolutamente adorabili. I riferimenti alla cultura nerd e all’estetica degli Ottanta, anche. E poi il mix di comedy e horror condito con elementi soprannaturali e suspence. Chi ha adorato la serie firmata dai fratelli Duffer, che sta per avviarsi alla sua definitiva conclusione (la quinta e ultima stagione uscirà nel 2024), può trovare sulle principali piattaforme di streaming altre serie tv che, per certi aspetti, ricordano questo grande successo Netflix.

Ecco, dunque, le serie tv da guardare se ti è piaciuto Stranger Things.

I Am Not Okay With This

Sydney Novak, la protagonista di questa serie, interpretata da Sophia Lillis, è un’adolescente che sviluppa poteri telecinetici. Gestire questa straordinaria novità non è facile, ovviamente, a maggior ragione perché al resto si sommano pure le turbe adolescenziali, le difficoltà al liceo e in famiglia e la scoperta della sessualità. La serie è una black comedy e si può vedere su Netflix.

The Umbrella Academy

Bambini con superpoteri? Ecco un’altra serie tv in cui trovarli. In questa serie Netflix un gruppo di giovanissimi accomunati da capacità straordinarie e da una nascita speciale (sono tutti nati nello stesso momento, da donne diverse che fino alla mattina del parto non erano incinte) viene adottato e addestrato da un miliardario masochista che intende renderli dei supereroi. Anni dopo i ragazzi e le ragazze del gruppo devono fare i conti con il ricordo di quest’infanzia traumatica e con il mistero della loro origine.

Locke & Key

Anche i protagonisti di Locke & Key (su Netflix, tratta dall’omonima serie di fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez) sono tre giovanissimi che si ritrovano ad avere a che fare con un mondo magico e soprannaturale. I tre fratelli Locke, in seguito all’omicidio del padre, si trasferiscono in un’antica casa in New England. Qui scoprono delle chiavi magiche, dotate di differenti poteri.

Lost

La prima stagione di Lost è uscita nel 2004 ma, nonostante il tempo trascorso, questa serie controversa (specialmente per il suo finale) continua a segnare l’immaginario collettivo. Nella trama, ricca di colpi di scena, non mancano inquietudine, segreti e misteri paranormali. Su Disney+.

Dark

Parlando di misteri e fantascienza, vale la pena fare riferimento anche a questa famosa serie tedesca (visibile su Netflix) che parla di viaggi nel tempo. La trama prende avvio con la scomparsa di due bambini in un piccolo villaggio in Germania: l’evento mette in pericolo la vita e le relazioni di quattro famiglie e innesca una narrazione complessa e affascinante che porterà gli spettatori molto lontano.

The OA

Una giovane donna cieca scompare misteriosamente. Quando ritorna, anni dopo, ha recuperato la vista e sostiene di essere stata prigioniera a lungo in un sotterraneo e anche di poter accedere a una realtà parallela. Si può vedere su Netflix.