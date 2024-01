Cosa vedere dopo True Detective

Fonte foto: HBO/Twitter

Dieci anni dopo la prima stagione, ha da poco debuttato su Sky Atlantic e in streaming su NOW la quarta stagione della serie antologica HBO True Detective: pubblico e critica sembrano esserne già entusiasti. True Detective: Night Country è creata, scritta e diretta da Issa López e ha come protagoniste Jodie Foster, per la prima volta sul piccolo schermo, e Kali Reis: sono loro la coppia di investigatrici che devono fare luce su alcune morti misteriose durante la lunga notte polare d’Alaska. Mentre le puntate continuano a uscire (dal 15 gennaio ne esce una a settimana, in contemporanea con gli Stati Uniti), ecco le altre serie tv e film da vedere se ti piace True Detective.

Nine Perfect Strangers

Chi cerca una serie come True Detective, per lo meno per le atmosfere misteriose e inquietanti, può provare a guardare Nine Perfect Strangers, disponibile su Prime Video. La serie in otto episodi uscita nel 2021 racconta di nove persone molto diverse tra loro che arrivano a Tranquillum House per compiere un percorso di guarigione e trasformazione. Dopo aver incontrato la magnetica e inquietante Masha, però, tutti capiscono che questa “oasi del benessere” è molto diversa da quello che credono. La serie, basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty, è stata rinnovata per una seconda stagione, la cui data di uscita non è ancora nota.

Memorie di un assassino

Le trame di True Detective ruotano sempre attorno a un caso da risolvere e lo stesso accade in Memories of Murder – Memorie di un assassino, film thriller-giallo disponibile in streaming su Prime Video e NOW. I protagonisti della trama sono due investigatori che cercano di scoprire la verità dietro l’omicidio di una donna, il cui corpo viene ritrovato in un villaggio nella provincia di Gyunggi. Le indagini però si rivelano presto più complesse del previsto.

Brick – Dose Mortale

Anche Brick – Dose mortale, film del 2006 incluso nel catalogo Prime Video, inizia con il ritrovamento del cadavere di una ragazza. Si tratta della giovane Emily: il suo corpo viene rinvenuto in un tunnel. Brendan, il suo ex ragazzo, vuole fare luce sulla sua morte e inizia a indagare sui personaggi ambigui e poco raccomandabili che la ragazza aveva iniziato a frequentare prima della sua morte.

The Sinner

In una piccola cittadina dello stato di New York il tormentato detective Harry Ambrose indaga su alcuni crimini sconvolgenti, efferati e apparentemente inspiegabili. È questa la trama di The Sinner, serie antologica thriller nominata ai Golden Globes e composta da quattro stagioni. Si trova su Netflix.

The Killing

Uscita tra il 2011 e il 2014, anche nella serie The Killing (composta da quattro stagioni) delitti e indagini sono al centro della trama. Remake della serie danese Forbrydelsen, The Killing è ambientata a Seattle e racconta storie diverse che, intrecciandosi, ruotano tutte attorno all’omicidio di una giovane ragazza e alle conseguenti indagini della polizia. Si può vedere su Disney+.

Prisoners

In questo film giallo-thriller del 2013 due bambine scompaiono improvvisamente dalla cittadina della provincia americana in cui vivono. Mentre il detective assegnato al caso è sulle tracce di un sospettato, il padre di una delle bambine si convince che il colpevole sia un giovane residente del quartiere e lo rapisce per farlo confessare. Il film è su Prime Video.