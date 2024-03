Cosa vedere dopo Virgin River

Fonte foto: Netflix

Dal 2019 i drammi e gli amori di Virgin River appassionano un nutrito numero di spettatori. La serie tv, disponibile su Netflix, è composta al momento da cinque stagioni (la quinta è uscita a dicembre 2023). Le riprese della sesta stagione sono già cominciate e probabilmente i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming tra la fine del 2024 e la prima metà del 2025. Nell’attesa, quali altre serie tv come Virgin River guardare in streaming? Ecco qualche suggerimento.

Il colore delle magnolie

Chi apprezza soprattutto la trama sentimentale di Virgin River amerà anche Il colore delle magnolie (Sweet Magnolias è il titolo originale), serie tv sviluppata da Sheryl J. Anderson e basata sui romanzi di Sherryl Woods. La terza stagione della serie tv è uscita nell’estate 2023 e si trova, come le precedenti, su Netflix. Le protagoniste sono tre amiche di vecchia data della Carolina del Sud che si sostengono a vicenda mentre affrontano difficoltà famigliari, professionali e amorose.

Una mamma per amica

Per ritrovare le atmosfere romanzate delle piccole cittadine di provincia c’è Una mamma per amica, alias Gilmore Girls. Andata in onda dal 2000 al 2007 e ora disponibile su Netflix, la serie ruota interamente attorno al rapporto complice e travolgente tra Lorelai (interpretata da Lauren Graham) e sua figlia Rory (Alexis Bledel). La dinamica che si instaura tra Lorelai e il burbero Luke, invece, potrebbe ricordare ai fan di Virgin River quella tra Mel e Jack.

Tell Me Lies

Lucy Albright e Stephen DeMarco, i protagonisti di Tell Me Lies, si incontrano al college. Mentre compiono scelte dalle conseguenze irreversibili, i due restano intrecciati in una relazione tumultuosa ma appassionante che nell’arco di quasi dieci anni cambierà in modo permanente anche le vite di chi li circonda. La prima stagione è disponibile su Disney+. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono iniziate a gennaio 2024.

Ti giro intorno

Chi cerca un film tipo Virgin River, invece, può guardare su Netflix Ti giro intorno (Along for the Ride è il titolo originale). Uscito nel 2022 e tratto dal romanzo di Sarah Dessen, il film ha per protagonista la giovane Auden (Emma Pasarow) che trascorre l’estate prima del college in una piccola cittadina sul mare, Colby. Qui incontra Eli (Belmont Cameli), un misterioso ragazzo con cui passerà un’indimenticabile estate adolescenziale.

Outlander

Il vero amore resiste all’urto del tempo? Così lascia intendere Virgin River ed è sicuramente dello stesso parere anche Outlander. Questa serie tv, un mix tra storia d’amore e dramma storico, ha fatto il su debutto nel 2017. L’ottava stagione, che sarà l’ultima, è attesa per la fine del 2024. La protagonista è Claire, un’infermiera che viaggia nel tempo dal 1945 al 1743 e si innamora di Jamie Fraser (Sam Heughan). A legare le due serie tv non c’è solo la trama sentimentale, però: come i fan più attenti avranno notato, Doc e Mel fanno una battuta su Outlander nella seconda puntata di Virgin River stagione 3!

Heartland

Longeva serie tv canadese, Heartland va in onda dal 2007 e in Italia si può vedere in streaming su RaiPlay. Le protagoniste sono le sorelle Amy e Lou che, insieme al nonno, gestiscono un ranch con alcuni cavalli. Le puntate raccontano le difficoltà quotidiane nella fattoria, ma anche gli amori, i dolori, le amicizie e i legami famigliari. La storia è ispirata ai libri di Lauren Brooke.