Cos'è e come funziona "Nascondi dal diario" su Facebook

Con la funzione Nascondi dal diario è possibile mettere in ordine il proprio account Facebook: ecco come funziona

Fonte foto: sitthiphong / Shutterstock

La funzione Nascondi dal diario consente di “mettere in ordine” il proprio profilo di Facebook, rimuovendo i post indesiderati. Questa funzione ha più volte cambiato nome nel corso degli anni ma, aggiornamento dopo aggiornamento, resta uno strumento importante per gli utenti del social network. Gli utenti del social possono anche scaricare le proprie foto da Facebook oltre che “ripulire” Facebook eliminando tutti i contenuti indesiderati dal proprio account.

Vediamo come funziona e come usare Nascondi dal diario di Facebook.

Cos’è Nascondi dal diario

Nascondi dal diario è una funzione che consente agli utenti di Facebook di gestire i contenuti presenti sul proprio diario (il profilo che raccoglie tutti i contenuti pubblicati e in cui si viene taggati). Si tratta di uno strumento facile da utilizzare e che consente di tenere in ordine il proprio account sul social network. Per utilizzare questa funzione è possibile accedere a Facebook via browser web.

Come usare Nascondi dal diario di Facebook

Per utilizzare la funzione Nascondi dal diario bisogna accedere a Facebook e poi premere sul proprio profilo in alto a destra, andando poi a selezionare la voce Impostazioni e privacy e poi Registro attività. Questa sezione delle Impostazioni consente l’accesso a diversi strumenti per la gestione del proprio account.

Per utilizzare Nascondi dal diario bisogna premere su Controllo di diario, foto e tag. Qui è possibile scegliere Controlla i post in cui ti hanno taggato oltre a Controlla i tag sui tuoi post. Premendo una delle due opzioni è possibile verificare tutti i contenuti del social in cui il proprio account è coinvolto.

Per nascondere un determinato post dal diario è sufficiente premere sul tasto Nascondi, presente subito sopra il post che si sta analizzando.

Come nascondere post dal profilo di Facebook

Il social mette a disposizione dei suoi utenti un sistema rapido per nascondere post dal proprio profilo Facebook. Il sistema da seguire è molto semplice. Basta accedere alla pagina del proprio profilo e poi scorrere verso il basso fino a individuare il post da nascondere.

A questo punto bisogna premere sui tre puntini in alto a destra e, tra le varie opzioni disponibili, selezionare Sposta nell’archivio oppure Nascondi dal profilo (in base alla tipologia di post). Alcuni post nascosti potrebbero ugualmente restare visibili su altri profili o pagine. È anche possibile eliminarlo premendo Sposta nel cestino.

Ricorrendo a questi semplici strumenti è possibile tenere in ordine l’account e il proprio profilo, utilizzando Facebook nel migliore dei modi, senza dover fare i conti con spam di vario tipo sul proprio profilo.