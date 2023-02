6 cose sulla serie Daisy Jones & The Six

Manca pochissimo all’uscita in streaming della serie Daisy Jones & The Six, che sarà disponibile su Prime Video dal 3 marzo. Il musical drama di Amazon Studios e Hello Sunshine è creato da Scott Neustadter e Michael H. Weber ed è diretto da James Ponsoldt, Nzingha Stewart e Will Graham. Per prepararsi al meglio al grande debutto in streaming, ecco cinque cose da sapere su questa nuova serie con Riley Keough, Sam Claflin, e Camila Morrone.

Iscriviti a Prime Video per vedere Daisy Jones & The Six

La storia è tratta da un libro

La storia è basata sul libro del 2019 Daisy Jones & The Six della scrittrice statunitense Taylor Jenkins Reid. Il romanzo è edito in Italia da Sperling & Kupfer. Altri romanzi della stessa autrice sono Tu, io e tutto il tempo del mondo (2013), Ti lascio per non perderti (2014), I sette mariti di Evelyn Hugo (2017), Malibu Rising (2021) e Carrie Soto is back (2022).

È girata come un documentario

Il romanzo e la limited series raccontano l’ascesa e la caduta di una (immaginaria) famosa rock band, i Daisy Jones & The Six. Nel 1977 sono sul tetto del mondo, ma dopo un concerto sold out al Soldier Field di Chicago spariscono misteriosamente. La serie è ambientata decenni dopo quell’avvenimento ed è costruita con uno stile documentaristico: ci sono quindi anche interviste ai componenti della band che raccontano cosa è successo.

Si ispira a una band che esiste davvero

La storia è frutto di finzione, ma si ispira parzialmente a una band che esiste davvero. Lo ha spiegato la stessa autrice del romanzo, che ha detto che per scriverlo si è vagamente ispirata ai Fleetwood Mac e alla registrazione del loro album di successo Rumours. Le relazioni sentimentali tra i membri di questa rock band, che è nata a Londra nel 1967, trasparivano da molte delle loro canzoni.

Reese Witherspoon è tra i produttori esecutivi

L’attrice Reese Witherspoon è co-produttrice esecutiva della serie e il libro su cui è basata è stato una delle letture scelte nel suo Reese’s Book Club. Gli altri produttori esecutivi sono Lauren Neustadter, Brad Mendelsohn, Scott Neustadter, Will Graham e James Ponsoldt. Nel cast ci sono anche Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be, Tom Wright e Timothy Olyphant.

La musica della serie è originale

Parlando di una rock band, non poteva essere altrimenti: nella serie ci sono 24 canzoni originali scritte esclusivamente per la serie e registrata dal cast. La musica originale sarà pubblicata da Atlantic Records in concomitanza con l’uscita della serie, quindi il 3 marzo.

Gli episodi escono settimanalmente

I primi tre episodi di Daisy Jones & The Six saranno disponibili su Prime Video il 3 marzo. I successivi tre (quindi la puntata 4, 5 e 6) usciranno il 10 marzo. Il 17 marzo arriveranno sulla piattaforma di streaming la puntata 7 e la puntata 8. Il 24 marzo, infine, tocca al gran finale, ovvero gli episodi 9 e 10.

Iscriviti a Prime Video per vedere Daisy Jones & The Six