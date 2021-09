Cowboy Bebop: lo showrunner risponde ai dubbi dei fan

Netflix ha acquistato nel 2018 i diritti della popolare serie televisiva di anime giapponese della fine anni novanta. Le riprese sono state lunghe, anche per via dell’infortunio di uno tra i protagonisti, John Cho. Cowboy Bebop sta però per arrivare, arricchendo ulteriormente l’offerta della piattaforma di streaming. Gli appassionati di anime giapponesi attendono il trailer ufficiale.

Sempre più le serie animate giapponesi diventano veri e propri colossal con remake: questo è quello che accade a Cowboy Bebop di cui attendiamo entro l’anno la distribuzione su Netflix. Le riprese di Cowboy Bebop sono state davvero lunghe: iniziate nel 2019 sono terminate nel 2021. L’adattamento in modalità live action promette di essere un grande successo secondo quanto ha dichiarato lo showrunner della serie André Namec. Gli autori della serie pare siano andati oltre la creazione del semplice remake di una serie anime che ha fortemente influenzato una generazione. In autunno, probabilmente, vedremo il loro lavoro. Nell’attesa lo showrunner ha dato delle ulteriori preziose informazioni.

Il cast di Cowboy Bebop

André Namec si sofferma sul cast che è stato presentato al pubblico. Vedremo nei panni di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine protagonisti della serie, John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda. I personaggi Vicious e Julia saranno invece interpretati da Alex Hassell e Elena Satin.

L’attenzione e curiosità dei fan e dei giornalisti va però sul personaggio di Ed, l’hacker della squadra di Cowboy Bebop. Lo showrunner risponde in modo vago quando gli viene chiesto di Ed.

Tutti vogliono sapere di lui, ma André Namec si è limitato a dire che "La gente sarà molto contenta quando guarderà la stagione". Insomma nessun sbilanciamento, ma molta curiosità. Ed è un personaggio che nella serie si unisce all’equipaggio nella nona puntata per rimanere fino alla ventiquattresima. Spiccatamente intelligente ed eccentrico è uno dei personaggi più carismatici della serie.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop si basa sulla serie cult di Shinichirō Watanabe che ha avuto numerosi riconoscimenti ed è stata apprezzata oltre che per sceneggiatura e animazione, per la straordinaria colonna sonora. La storia racconta di un gruppo di cacciatori di taglie che fuggono dal loro passato. Si ritrovano insieme a navigare nel sistema solare e dare la caccia ai più efferati criminali. Sono come dei cowboy del Far West, ma operativi nello spazio. Si spostano di pianeta in pianeta per stanare i più pericolosi delinquenti. La loro astronave di chiama Bebop.

La serie che vedremo su Netflix non sarà un semplice adattamento delle puntate originali.

Autori e showrunner hanno continuato a scavare sulle caratteristiche dei personaggi, studiando a fondo la storia passata delle anime. Ogni puntata avrà cenni più o meno diretti a oggetti, nomi e collegamenti della serie passata. La sfida è con i fan: riusciranno a trovare tutti i riferimenti?