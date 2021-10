Cosa sappiamo della serie tv Cowboy Bebop

Le aspettative dei fan sono davvero alte per l’arrivo del live-action dell’iconico anime giapponese Cowboy Bebop. La nuova serie televisiva porterà in streaming su Netflix le avventure dei cacciatori di taglie, nonché cowboy intergalattici, Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine, insieme al cagnolino Ein, diminutivo di Einstein.

A mano a mano che la data di uscita si avvicina, cominciano a circolare le prime indiscrezioni. La trama e lo stile della serie televisiva su Cowboy Bebop saranno fedeli all’anime originale, mantenendone lo spirito e l’ironia. La trama si alterna tra la caccia ai criminali in fuga nel sistema solare, mentre si intrecciano le storie dei cowboy intergalattici in fuga dal loro passato. A rassicurare i fan è lo speciale teaser distribuito da Netflix, in cui gli attori mostrano una caccia al cattivo e si alternano in inquadrature e dialoghi sprezzanti. Gli attori protagonisti sono John Cho, nel ruolo di Spike, Mustafa Shakir interpreta Jet Black e Daniella Pineda è Faye Valentine.

Cowboy Bebop: la trama del live-action

Cowboy Bebop è un western spaziale e il live-action ripercorre la storia dell’omonimo anime giapponese anni Novanta da cui è tratto. I personaggi principali sono Spike Spiegel, cacciatore di taglie e cowboy intergalattico insieme a Jet Black e Faye Valentine. La storia personale di questi tre cacciatori di taglie, che fuggono dal loro passato, si intreccia con le tracce dei criminali a cui danno la caccia nel sistema solare.

L’ambientazione è in un futuro lontano, dove i tre cowboy si spostano a bordo dell’astronave Bebop. A fargli compagnia il simpatico cagnolino Einstein, detto Ein, modificato genericamente in laboratorio per alcuni esperimenti e dall’intelligenza quasi umana.

Tra i personaggi secondari ci sono Vicious, ex compagno di Spike e sicario più famoso del Red Dragon, e la femme fatale Julia, che ha un passato complicato diviso tra Spike e Vicious.

Cowboy Bebop: cast, regia, produzione

Il cast di Cowboy Bebop vede i tre personaggi principali interpretati da John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black), e Daniella Pineda (Faye Valentine). Nella serie troviamo anche Alex Hassel (Vicious), mentre la femme fatale Julia è interpretata da Elena Satine.

I produttori esecutivi sono André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg e Christopher Yost. Nemec riveste anche il ruolo di showrunner.

Il regista della serie anime originale, Shinichirō Watanabe, è anche consulente del live-acion, mentre le musiche sono state affidate al compositore Yoko Kanno.

Cowboy Bebop: quando arriva in streaming

La serie TV di Cowboy Bebop arriverà in streaming sulla piattaforma Netflix a partire dal 19 novembre 2021.

In attesa dell’arrivo, a partire dal 21 ottobre sempre su Netflix sarà possibile rivedere tutti i 26 episodi dell’anime originale di Cowboy Bebop.