Craob presenta il primo laptop senza porte

Craob X sarà il primo laptop senza porte ad arrivare sul mercato. O almeno così afferma Craob, l’azienda che intende produrlo e già lo espone sul proprio sito Web, dal quale non è però ancora possibile acquistarlo. Né, a dire il vero, dal sito è possibile avere qualche informazione sull’azienda, mentre molte, forse troppe, ne vengono offerte sul prodotto.

Nessuno fra i grandi colossi della tecnologia mondiale ha, fino ad ora, prodotto un vero “Portless Laptop“, cioè un computer portatile completamente privo di porte. Apple, con i suoi MacBook Pro, aveva provato a ridurne drasticamente il numero ma i suoi stessi utenti non hanno gradito la mossa e l’hanno costretta a fare un passo indietro. Adesso sembrerebbe provarci Craob, che potrebbe realmente rivoluzionare tutto nel campo della tecnologia lanciando Craob X, il primo laptop portless, con ricarica wireless e dalle alte prestazioni (di fatto è un Ultrabook Intel) grazie ad una ottima scheda tecnica.

Craob X: specifiche tecniche

Sulla carta, Craob X sarebbe l’ultrabook perfetto per gli utenti che cercano comfort e portabilità nei propri dispositivi. Dal design stabile e robusto, stando a quanto riportato dall’azienda il device non presenta alcun tipo di porta fisica, caratteristica che lo renderebbe ancora più snello.

Leggerissimo (pesa circa 860 grammi), Craob X dovrebbe contare su un processore Intel Core i7-1280P con GPU Intel Iris Xe e vare un display 4K UHD+ da 13,3 pollici. Ottime anche le altre specifiche che comprendono una RAM da 32 GB LPDDR5, 2TB di storage interno con SSD NVMe PCIe Gen4 e connettività Wi-Fi 6E.

Ma non è finita qui, dato che Craob X sarebbe capace di ricaricarsi in modalità wireless con un caricabatterie che si aggancia magneticamente nella parte posteriore del dispositivo; il laptop supporterebbe anche le funzioni di ricarica rapida.

Il caricatore magnetico dovrebbe funzionare anche come PortsHub dove saranno presenti porte USB Tipo A e C, Thunderbolt, un lettore per schede SD ed un jack per le cuffie da 3,5mm.

Prezzo e disponibilità

Visitando il sito ufficiale del produttore, si scopre che Craob X dovrebbe arrivare sul mercato “molto presto“, ma non c’è alcuna data specifica. E questo significa, in buona sostanza, che al momento si tratta solo di un interessantissimo concept.

Ovviamente, indicazioni su una possibile data di presentazione e sul prezzo non vengono menzionate, tuttavia il primo laptop senza porte potrebbe non essere alla portata di tutti gli utenti: con caratteristiche tecniche del genere costerà parecchio.