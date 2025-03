Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Lenovo

Tra le presentazioni più interessanti al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, c’è quella di Lenovo che ha svelato un concept che potrebbe ridefinire il futuro dell’industria dei computer. Lo Yoga Solar PC, un laptop che ha in dotazione un modulo solare ad alta efficienza che consentirà agli utenti di ricaricare il dispositivo tramite l’esposizione alla luce solare diretta, riducendo anche la dipendenza dalle prese di corrente.

Si tratta, naturalmente, ancora di un prototipo ma le prime dichiarazioni dell’azienda produttrice lasciano ben sperare e i primi test evidenziano una buona efficienza energetica, con la possibilità di generare energia sufficiente per un’ora di riproduzione video con solo 20 minuti di esposizione alla luce solare.

Cosa sappiamo dello Yoga Solar PC di Lenovo

Con questo prototipo Lenovo ha portato il concetto di “computer a energia solare” a un nuovo livello, installando sul device celle solari di ultima generazione con tecnologia Back Contact Cell, che permette di posizionare i contatti elettrici e le staffe di montaggio sul retro di queste celle, massimizzando la superficie esposta alla luce, migliorando l’assorbimento e l’efficienza energetica.

Oltre a questo, c’è anche un efficiente sistema di ottimizzazione dell’energia che monitora costantemente corrente e tensione del pannello, regolando automaticamente le impostazioni di carica.

Il vantaggio principale di questo sistema è la capacità di prolungare l’autonomia del laptop garantendo agli utenti di poter utilizzare il device anche in assenza di una presa di corrente. Inoltre, in condizioni di scarsa illuminazione, il sistema è stato sviluppato per mantenere la carica della batteria in modalità standby, riducendo il consumo di energia.

Altro dettaglio molto interessante di questo prototipo è il design: nonostante la presenza del modulo solare, infatti, il laptop rimane compatto (appena 15 mm di spessore) e leggero (un peso di 1,22 kg), cosa che rende lo Yoga Solar PC un’alternativa in linea con gli attuali prodotti sul mercato, nonostante la presenza di questa tecnologia.

A questo si aggiunge (almeno nella versione dimostrativa esposta al MWC) un display OLED da 14 pollici e la possibilità di configurare il device con processori Intel Core Ultra affiancati da fino a 32 GB di RAM e da un SSD da 1 TB.

PC a energia solare, quale futuro per questa tecnologia

Questo notebook, pur essendo ancora un prototipo, apre uno scenario interessante che in futuro potrebbe rappresentare un’innovazione concreta per il settore.

Ci sono, però, dei dubbi che non è possibile ignorare: il primo riguarda l’autonomia reale del device e se davvero questo notebook sarà in grado di mantenere le promesse fatte da Lenovo. Il secondo dubbio riguarda il prezzo che, vista la presenza di questo modulo solare ad alta efficienza, potrebbe essere tutt’altro che contenuto. L’ultimo dubbio riguarda la resistenza del pannello stesso e dato che un notebook è fatto principalmente per la mobilità, bisognerà vedere se la resistenza e l’affidabilità del componente siano davvero in grado di resistere alle sollecitazioni esterne senza compromettere la portabilità e le prestazioni del device.

Dubbi più che legittimi, si intende, ma è anche vero che l’azienda produttrice non ha ancora definito un piano concreto per la commercializzazione dello Yoga Solar PC, sottolineando che si tratta solamente di un concept esplorativo e che, quindi, potrebbe non arrivare mai sul mercato.