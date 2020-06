I meme sono immagini, di solito associate a frasi ironiche, che hanno lo scopo di suscitare reazioni divertite in chi la guarda. Questo fenomeno, che è diffusissimo soprattutto sui social network e app di messaggistica, è divenuto virale in pochissimo tempo. Il termine “meme” deriva dal greco “mímēma” che significa imitazione. Visto l’uso sempre maggiore che se ne fa, cerchiamo di capire quali sono i metodi più usati per creare meme.

Come creare un meme

La realizzazione di un meme non presuppone la conoscenza approfondita di un programma di grafica, ma si possono creare meme anche con strumenti online accessibili tramite app oppure dal browser del computer. In questo articolo vedremo sia come creare dei meme con delle applicazioni per cellulare, che consentono di aggiungere testo e immagini, senza bisogno di trasferirle nel computer, sia come crearli direttamente con programmi per computer. Realizzando i meme con il cellulare significa che questi vengono realizzati in tempo reale, e quinti tale possibilità è un vantaggio da non sottovalutare. Vediamo quali sono le app specifiche per creare meme.

Migliori app per creare meme su Android

Se troviamo i meme divertenti e vogliamo provare a crearne qualcuno di nostra invenzione, dobbiamo sapere che la loro creazione non comporta particolari sforzi. Tecnicamente questi elementi, infatti, richiedono soltanto la sovrapposizione di un testo su un’immagine. La vera difficoltà non è dunque tanto di ordine tecnico quanto creativo, poiché si tratta di trovare la frase giusta da unire a un’immagine adatta allo scopo. Detto questo, esistono app che possono aiutare a superare i vari ostacoli tecnici, fornire qualche idea e trasformare foto e parole in un perfetto meme da condividere. Le app maggiormente per i meme su dispositivi Android sono tre.

Meme Creator : è un app completamente gratuita, che mette a disposizione degli utenti più di 600 immagini, 20 font e la possibilità di usare anche foto scattate col proprio smartphone. L’utilizzo risulta semplice e intuitivo infatti, una volta aperta l’app bisogna scegliere dall’elenco indicato quale immagine si vuole usare, o importare una foto dalla propria galleria e associare la frase preferita. Se si vuole, vi è anche la possibilità di cambiare colore al font per personalizzarlo. Quando la creazione è terminata potrà salvare il meme sul nostro dispositivo o condividerlo immediatamente.

: è un app completamente gratuita, che mette a disposizione degli utenti più di 600 immagini, 20 font e la possibilità di usare anche foto scattate col proprio smartphone. L’utilizzo risulta semplice e intuitivo infatti, una volta aperta l’app bisogna scegliere dall’elenco indicato quale immagine si vuole usare, o importare una foto dalla propria galleria e associare la frase preferita. Se si vuole, vi è anche la possibilità di cambiare colore al font per personalizzarlo. Quando la creazione è terminata potrà salvare il meme sul nostro dispositivo o condividerlo immediatamente. Memedroid : è un’app veloce e gratuita che permette agli appassionati di meme di condividere le proprie creazioni, e anche di votare quelle altrui. Inoltre, dà anche la possibilità di utilizzare il comodo editor incluso, Meme Factory, per le proprie creazioni. Per mantenersi gratuita quest’app contiene annunci pubblicitari.

: è un’app veloce e gratuita che permette agli appassionati di meme di condividere le proprie creazioni, e anche di votare quelle altrui. Inoltre, dà anche la possibilità di utilizzare il comodo editor incluso, Meme Factory, per le proprie creazioni. Per mantenersi gratuita quest’app contiene annunci pubblicitari. Creatore meme: quest’applicazione risulta completa sotto ogni punto di vista perchè permette di utilizzare oltre 600 modelli predefiniti e ognuno di questi, può essere personalizzato con adesivi, vignette e disegni a mano libera.

App per creare meme su iOS

Le app più scaricate, per creare meme su iPhone sono quelle che ti presentiamo di seguito.

Meme Generator by MemeCrunch : si tratta di un’app gratuita caratterizzata da un’interfaccia molto intuitiva che permette non solo di creare meme in pochissimi tap, ma anche di sincronizzarli fra tutti i propri dispositivi usando iCloud.

: si tratta di un’app gratuita caratterizzata da un’interfaccia molto intuitiva che permette non solo di creare meme in pochissimi tap, ma anche di sincronizzarli fra tutti i propri dispositivi usando iCloud. Simple Meme Creator : la facilità di uso è la caratteristica principale di quest’app. Simple Meme Creator offre la possibilità di creare meme utilizzando un’interfaccia abbastanza semplice che facilita il lavoro che deve svolgere l’utilizzatore. Inoltre., offre la possibilità di scegliere se utilizzare le immagini standard incluse nell’app stessa o di importarle dal proprio archivio di foto.

: la facilità di uso è la caratteristica principale di quest’app. Simple Meme Creator offre la possibilità di creare meme utilizzando un’interfaccia abbastanza semplice che facilita il lavoro che deve svolgere l’utilizzatore. Inoltre., offre la possibilità di scegliere se utilizzare le immagini standard incluse nell’app stessa o di importarle dal proprio archivio di foto. Meme Producer : questa è un app ideale per chi non si vuole impegnare troppo per trovare immagini da inserire nei propri meme. Meme Producer, infatti, ha un proprio catalogo in cui le immagini sono suddivise in categorie specifiche e quindi consento all’utente di trovare subito l’immagine più adatta. In ogni caso, è anche possibile importare le foto salvate sul proprio dispositivo.

: questa è un app ideale per chi non si vuole impegnare troppo per trovare immagini da inserire nei propri meme. Meme Producer, infatti, ha un proprio catalogo in cui le immagini sono suddivise in categorie specifiche e quindi consento all’utente di trovare subito l’immagine più adatta. In ogni caso, è anche possibile importare le foto salvate sul proprio dispositivo. Meme Creatore HD : è sicuramente una delle app migliori per utenti iOS. Facile da usare, permette di creare il tuo meme in tante lingue diverse e modificare le tue foto a nostro piacimento, con molti consigli utili e più di 50 immagini a nostra disposizione. Se si vuole, si potrà fare anche l’upload di una foto della nostra galleria e scegliere se salvarla sul nostro dispositivo iOS o condividerla con gli altri direttamente tramite i principali canali social.

: è sicuramente una delle app migliori per utenti iOS. Facile da usare, permette di creare il tuo meme in tante lingue diverse e modificare le tue foto a nostro piacimento, con molti consigli utili e più di 50 immagini a nostra disposizione. Se si vuole, si potrà fare anche l’upload di una foto della nostra galleria e scegliere se salvarla sul nostro dispositivo iOS o condividerla con gli altri direttamente tramite i principali canali social. InstaRage: è un photo editor che ci dà la possibilità di selezionare le immagini da inserire nel tuo meme, scegliendo all’interno di un ampio archivio dove che riesce a stimolare la nostra curiosità. Anche con quest’app si possono caricare una tua foto direttamente dalla libreria, aggiungere emoticon, adesivi, cornici, filtri, un testo personalizzato ed. Alla fine del procedimento si potranno scaricare il meme sul tuo iPhone o condividerlo subito dove si preferisce.

App utilizzabili sia su android che iOS

Esistono app utilizzabili sia su entrambi i sistemi e qui sotto ti elenchiamo le migliori.

Meme Generator Free : questa app, offre la possibilità di utilizzare centinaia di immagini e importarne molte altre dalla propria galleria e, inoltre, consente una forte personalizzazione dei propri meme attraverso testi, sticker, bordi e molto altro ancora.

: questa app, offre la possibilità di utilizzare centinaia di immagini e importarne molte altre dalla propria galleria e, inoltre, consente una forte personalizzazione dei propri meme attraverso testi, sticker, bordi e molto altro ancora. Memasik : altra app semplice da utilizzare ma molto efficace, permette di ottenere ottimi risultati esprimendo la propria creatività. Contiene una infinita collezione di pacchetti di adesivi, ricchi di immagini che possiamo usare per i nostri meme. Gran parte dei pacchetti sono gratuiti, ma alcuni richiederanno l’acquisto tramite punti.

: altra app semplice da utilizzare ma molto efficace, permette di ottenere ottimi risultati esprimendo la propria creatività. Contiene una infinita collezione di pacchetti di adesivi, ricchi di immagini che possiamo usare per i nostri meme. Gran parte dei pacchetti sono gratuiti, ma alcuni richiederanno l’acquisto tramite punti. Mematic : è un’app gratuita disponibile sia per dispositivi android che iOS che fa della semplicità il suo principale punto di forza. Anche Mematic permette di creare meme utilizzando foto provenienti dal web o della propria galleria compiendo soltanto 4 passaggi: scegliere l’immagine da usare come base del meme, scegliere lo stile da utilizzare, aggiungere il testo desiderato al proprio meme e salvare o condividere l’immagine finale.

: è un’app gratuita disponibile sia per dispositivi android che iOS che fa della semplicità il suo principale punto di forza. Anche Mematic permette di creare meme utilizzando foto provenienti dal web o della propria galleria compiendo soltanto 4 passaggi: scegliere l’immagine da usare come base del meme, scegliere lo stile da utilizzare, aggiungere il testo desiderato al proprio meme e salvare o condividere l’immagine finale. Meme Soundboard : la particolarità di quest’app, è che l’utente ha a disposizione, oltre ai consueti contenuti foto e video, anche più di 500 suoni differenti per rendere ancora più accattivanti i propri meme. Inoltre, ogni suono, può essere modificato per adattarsi alla perfezione al video o alle foto che vogliamo utilizzare.

: la particolarità di quest’app, è che l’utente ha a disposizione, oltre ai consueti contenuti foto e video, anche più di 500 suoni differenti per rendere ancora più accattivanti i propri meme. Inoltre, ogni suono, può essere modificato per adattarsi alla perfezione al video o alle foto che vogliamo utilizzare. ImgurUn: è una piattaforma che mette a disposizione dell’utente migliaia di immagini tra le più divertenti e diffuse sul web, anche quelle tratte da film, serie tv e fumetti. Risukta molto utile perché permette di realizzare progetti sia con meme che con GIF animate ed avere sul proprio smartphone una vera e propria galleria d’arte a tema.

Creare meme utilizzando i siti

Un altro metodo per creare meme è quello di affidarsi ai vari siti presenti in rete, che permettono di creare meme online gratis. Ecco quali sono i più utilizzati: