Fonte foto: Creative

Acquistare un paio di auricolari wireless low-cost non vuol dire necessariamente accontentarsi di un prodotto di bassa qualità e, affidandosi al brand giusto, è possibile portare a casa dispositivi più che interessanti che fanno egregiamente il proprio lavoro, pur ripiegando su una scheda tecnica semplice e senza funzionalità "superflue".

E quando si ha bisogno di cuffiette da utilizzare nella vita di tutti i giorni, tra attività sportiva, musica e contenuti in streaming, una delle scelte migliori è rappresentata dalle Creative Zen Air Dot, il modello economico dell’azienda di Singapore che per le prossime ore arriva su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

Creative Zen Air Dot – Cuffie open-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Creative Zen Air Dot: scheda tecnica

Le Creative Zen Air Dot sono cuffiette wireless open-ear con driver al neodimio da 13 mm e risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Trattandosi di un prodotto open-ear e, quindi, senza il gommino da inserire all’interno delle orecchie, questi auricolari devono fare a meno della cancellazione del rumore (ANC) ma, sfruttando i due microfoni MEMS a bordo (uno su ogni auricolare) hanno comunque la cancellazione del rumore ambientale (ENC) in chiamata che filtra il rumore di fondo mettendo in primo piano la voce, per conversazioni di qualità anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per connettere gli auricolari ai device compatibili (sia Android che Apple) si può utilizzare il Bluetooth 5.3 a bassa latenza, compatibile con i protocolli A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) e HFP (Hands-free Profile).

Non manca nemmeno la compatibilità con i principali assistenti vocali sul mercato, come Google Assistant e Siri.

Da sottolineare anche la presenza dei comandi touch che permettono all’utente di gestire il funzionamento degli auricolari senza il bisogno di utilizzare lo smartphone. Toccando le cuffiette, infatti, si può mettere in pausa o far partire la riproduzione, cambiare il brano, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali.

Sul fronte dell’autonomia Creative dichiara circa 7 ore di riproduzione con una singola carica per gli auricolari, con la possibilità di arrivare fino a 24 ore utilizzando anche la custodia di ricarica.

Presente, infine, la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dei soli auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Creative Zen Air Dot: l’offerta su Amazon

Le Creative Zen Air Dot sono cuffiette economiche che puntano tutto su una buona qualità costruttiva, una resa sonora più che interessante e un prezzo davvero contenuto.

Del resto parliamo di un prodotto ideale per chi non ha bisogno di grandi particolarità ma che cerca un paio di auricolari robusti e con una buona autonomia in grado di accompagnare l’utente per tutta la giornata.

Il prezzo di listino è di 39,99 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon, per le prossime ore le Creative Zen Air Dot scendono fino a 28,99 euro (-28%, -11 euro) un’offerta da non sottovalutare e che potrebbe fare la gioia di molti.

