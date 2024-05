Fonte foto: Creative

Creative ha svelato due nuovi prodotti: debuttano oggi le Zen Air SXFI, cuffie true wireless di tipo in-ear, e le Zen Hybrid SFXI, cuffie wireless over-ear. Entrambi i modelli sono dotati della tecnologia Super X-Fi Headphone Holography, già introdotta su altri prodotti del brand, come le Zen Hybrid Pro SXFI, e in grado di garantire un’esperienza d’ascolto simile a quella di un sistema surround multi-speaker di fascia alta direttamente con le cuffie.

Utilizzando l’app SXFI, disponibile sia su Android che su iPhone, è possibile personalizzare il funzionamento delle cuffie, adattando le caratteristiche dell’audio spaziale. La tecnologia SXFI può essere utilizzata per l’accesso ai contenuti di tutte le principali piattaforme, da Netflix a Spotify, passando per YouTube. Entrambe le nuove cuffie di Creative sono dotate di Bluetooth 5.3, con connettività a bassa latenza (intorno a 100 ms) e sono già disponibili in preordine.

Creative Zen Air SXFI: caratteristiche e prezzo

Le nuove Creative Zen Air SXFI sono cuffie TWS dotate di driver al neodimio da 10 mm e in grado di sfruttare la cancellazione del rumore ANC adattiva, con la possibilità di passare alla modalità ambiente, per ascoltare i rumori esterni, in caso di necessità. Gli auricolari di Creative sono dotati di connettività multipunto, con la possibilità di essere accoppiati a più dispositivi in contemporanea, e della certificazione IPX5.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, con una carica completa delle batterie integrate e con la carica aggiuntiva della custodia, è possibile sfruttare fino a 39 ore di riproduzione totale (ma con ANC disattivata). C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Le Creative Creative Zen Air SXFI sono disponibili ora in preordine, tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Il prezzo è di 79,99 euro. Queste cuffie TWS costano 20 euro in più rispetto alla versione delle Zen Air priva del supporto SXFI. Le consegne partono dal prossimo 11 giugno 2024.

Creative Zen Hybrid SFXI: caratteristiche e prezzo

Le nuove Creative Zen Hybrid SFXI sono cuffie wireless over-ear che, oltre al supporto SXFI, hanno un driver al neodimio da 40 mm. Anche in questo caso, è possibile utilizzare la cancellazione del rumore ANC adattiva, con la modalità ambiente. Con una carica completa della batteria integrata, le cuffie di Creative possono garantire fino a 70 ore di riproduzione (con ANC disattivata). Sui padiglioni sono presenti alcuni controlli fisici.

L’archetto è pieghevole e, quindi, semplifica la portabilità delle cuffie. Le cuffie sono disponibili sia in modalità wireless, con collegamento Bluetooth, che in modalità cablata. I microfoni integrati sono dotati di ENC (Environment Noise Cancellation). Le Zen Hybrid SFXI sono già preordinabili, tramite il sito del brand, con un prezzo di listino di 99,99 euro. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra due colorazioni (nero e grigio). Le consegne partiranno dal prossimo 11 giugno 2024.