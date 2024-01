Recensione Creative Zen Air Dot, le cuffiette economiche che si distinguono

La semplicità d'uso , in questo modo, diventa un vantaggio e una caratteristica che molti utenti apprezzeranno. Specialmente quelli che non vogliono spendere per delle cuffiette più di quanto costano queste Creative Zen Air Dot.

Dotate del minimo essenziale delle funzioni per garantire una buona usabilità, ma senza aggiungere inutili complicazioni, queste cuffiette non sono accompagnate da un'app di gestione ma, semplicemente, si estraggono dalla custodia, si accoppiano al telefono, tablet o laptop e si usano per ascoltare l'audio in uscita.

Non mancano né la compatibilità con gli assistenti Apple Siri e Google Assistant , né gli ormai ovvi comandi touch sulle gemme per avviare o fermare la riproduzione, saltare traccia, rispondere alle chiamate.

Abbiamo verificato che questi dati sono solitamente attendibili, come lo è anche quello relativo al tempo di ricarica delle cuffiette: circa 2 ore per una carica completa .

La portata radio, cioè la distanza massima tra le cuffiette e la fonte sonora alla quale sono connesse via Bluetooth, è di 10 metri che, naturalmente, possono diventare molti di meno se in mezzo ci sono muri o ostacoli molto spessi e compatti.

Le Creative Zen Air Dot sono cuffiette wireless di tipo open-ear tradizionali (non a conduzione ossea), quindi non hanno il gommino da inserire nel canale dell'orecchio e, di conseguenza, non possono avere una cancellazione del rumore completa.

Qualità audio VOTO: 7.5

Le Creative Zen Air Dot sono cuffiette di fascia economica e ogni giudizio sulla qualità dell'audio che riescono a riprodurre non può che partire dal prezzo, veramente basso, del prodotto.

Alla luce di tale prezzo, però, i risultati sono inaspettati: le Creative Zen Air Dot suonano incredibilmente bene e "pulite" per essere dispositivi da meno di cinquanta euro e, soprattutto, suonano molto meglio di moltissime alternative cinesi anonime dal prezzo simile.

È chiaro, però, che suonano estremamente male se paragonate ai prodotti di fascia alta di Apple, Beats, Sony, Bose, Sennheiser che costano, però, anche dieci volte di più.

Così i bassi non sono corposi e profondi, ma in compenso gli alti, il parlato e il cantato non si impastano quasi mai con altre frequenze e restano sempre comprensibili e limpidi.

E' chiaro che l'utilizzo tipico di queste cuffiette è per le telefonate e le call, magari in mobilità e anche in ambienti abbastanza rumorosi perché la cancellazione del rumore in chiamata è molto efficace ma, non essendoci la funzione ANC, l'utente resta sempre a contatto con l'ambiente e può sentire i rumori del traffico, il parlato dei vicini e non viene isolato dal contesto.