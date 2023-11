Fonte foto: Creative

Tra le moltissime offerte del Black Friday di Amazon non potevano sicuramente mancare quelle per le cuffie over-ear, i classici "cuffioni" che coprono completamente le orecchie dell’utente, con una vestibilità molto più confortevole rispetto a quella degli auricolari in-ear e una resa sonora di miglior livello grazie a driver più grandi e performanti.

Tra le migliori cuffie a padiglione in offerta ci sono sicuramente le Creative Zen Hybrid, che per le prossime ore scendono al minimo storico e possono essere acquistate a un prezzo irripetibile: meno di 50 euro.

Creative Zen Hybrid: caratteristiche tecniche

Le Creative Zen Hybrid sono cuffie over-ear, con driver da 40 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Queste cuffie di Creative sono dotate di un sistema di Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) di tipo ibrido, che usa i microfoni feedback e feedforward per eliminare fino al 95% dei rumori circostanti, isolando quasi completamente l’utente da ciò che lo circonda.

C’è anche la modalità Ambientale che consente di percepire i rumori ambientali (incluse le voci) senza il bisogno di togliersi le cuffie. Una modalità particolarmente utile per muoversi in totale sicurezza tra i rumori della città, mantenendo comunque alta la percezione dell’ambiente circostante.

Naturalmente le Creative Zen Hybrid possono essere utilizzate anche per le chiamate, sfruttando il microfono in dotazione con cancellazione del rumore che riesce ad amplificare la voce umana, rimuovendo tutti i rumori in sottofondo.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività l’utente potrà scegliere se utilizzare il cavo jack da 3,5 mm o il Bluetooth 5.0. Le cuffie sono anche compatibili con i codec audio AAC e certificate Super X-Fi READY, quindi compatibili con la tecnologia proprietaria di Creative per l’audio spaziale.

I controlli delle cuffie sono posizionati in un comodo pannello touch sul padiglione destro e permettono all’utente di rispondere alle chiamate, di gestire e utilizzare gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, controllare il volume e i contenuti in riproduzione direttamente dalle cuffie.

L’autonomia dichiarata è di circa 27 ore di riproduzione musicale (con ANC attivato) che salgono a 37 ore disattivando la Cancellazione Attiva del Rumore. Inoltre con una ricarica di soli 5 minuti si possono ottenere fino a 5 ore di riproduzione aggiuntiva.

Creative Zen Hybrid: l’offerta su Amazon

Le Creative Zen Hybrid sono cuffie entry level, progettate per un uso quotidiano da parte di chi vuole tutte funzioni essenziali (ANC e modalità trasparenza incluse), una buona autonomia e un design pieghevole, che permette di riporre le cuffie comodamente nello zaino.

Il prezzo di listino è di 91,47 euro ma, con l’offerta del Black Friday di Amazon, scende al minimo storico a 48,99 euro (-46%, – 42,48 euro).

