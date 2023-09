Nuove cuffie Creative Zen Hybrid Pro: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Creative

Creative annuncia una nuova gamma di cuffie wireless, formata da tre modelli: Creative Zen Hybrid Pro, Creative Zen Hybrid Pro Classic e Creative Zen Hybrid Pro SXFI. Si tratta di modelli dedicati a chi ascolta la musica quotidianamente, quindi comodi grazie agli ampi padiglioni imbottiti, ma il modello SXFI ha caratteristiche tecniche dedicate specificatamente ai gamer.

Creative Zen Hybrid Pro: i tre modelli

Creative Zen Hybrid Pro è il modello base della nuova gamma di cuffie e, come anche gli altri due, è compatibile con le connessioni Bluetooth 5.3 Low Energy Audio (LE Audio), grazie al trasmettitore Creative BT-L3. In questo modello, però, il trasmettitore non è incluso in confezione.

Grazie a questo standard è possibile ascoltare l’audio in modalità sia unicast (uno verso uno) che broadcast (uno verso molti). Questa seconda modalità si usa, ad esempio, nel caso di eventi pubblici in cui molte persone devono ascoltare lo stesso flusso, alla massima qualità possibile.

Le Creative Zen Hybrid Pro hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC) di tipo ibrido, quindi con microfoni puntati sia verso l’interno che verso l’esterno, e la Modalità Ambiente, che permette di ascoltare i rumori del mondo che ci circonda senza togliere le cuffie.

L’ANC è basata su algoritmi di intelligenza artificiale e su una Rete Neurale Profonda (DNN), che servono a far sentire meglio le conversazioni tra persone anche in luoghi molto affollati, mentre si indossano le cuffie.

La batteria ha una elevata capacità e Creative dichiara una durata massima di 100 ore di ascolto. Chiaramente influiscono negativamente sull’autonomia l’attivazione dell’ANC e anche di una caratteristica estetica di queste cuffie: le luci a LED personalizzabili inserite all’esterno dei padiglioni.

Le Creative Zen Hybrid Pro Classic sono identiche alle Zen Hybrid Pro ma, in più, hanno il trasmettitore Creative BT-L3, un microfono ad asta staccabile e la modalità a latenza ultra bassa, utile per i videogame.

Le Creative Zen Hybrid Pro SXFI sono identiche alle Classic, tranne che per il trasmettitore che, in questo caso, è il più performante Creative BT-L4 SXFI. Tale trasmettitore è compatibile sia con lo standard LE Audio che con quello Super X-Fi di Creative.

Quest’ultima è specifica per il gaming, perché permette di emulare in cuffia un impianto surround 7.1 e di personalizzare la risposta in frequenza dei driver in base alla forma dell’orecchio e della testa dell’utente.

Creative Zen Hybrid Pro: i prezzi

I tre modelli della gamma Creative Zen Hybrid Pro sono tutti già preordinabili in Italia, con prezzi via via crescenti. Si parte da 99,99 euro per le Creative Zen Hybrid Pro “lisce“, si sale a 129,99 per le Classic e si arriva a 149,99 per le SXFI.