Fonte foto: Sony

In un mondo dove gli auricolari Bluetooth sono diventati ormai dispositivi di uso comune, c’è ancora chi preferisce le vecchie cuffie over-ear. E non si tratta solo di un vezzo stilistico, ma è una vera e propria filosofia d’ascolto seguita soprattutto da coloro che, quando si parla di riproduzione musicale, non vogliono scendere a compromessi.

Tuttavia, i prezzi non sono sempre accessibili e comprare il dispositivo giusto può comportare una spesa piuttosto importante. Per fortuna, in soccorso degli audiofili arriva Amazon con una vasta selezione di prodotti in offerta, come le Sony WH-XB910N disponibili per le prossime a un prezzo davvero molto interessante.

Sony WH-XB910N – Cuffie over-ear– Digital Sound Enhancement Engine e Adaptive Sound Control

Sony WH-XB910N: caratteristiche tecniche

Le Sony WH-XB910N sono cuffie over-ear, con driver da 40 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza 7 Hz-25 kHz.

Molte le caratteristiche degne di nota in queste cuffie, tra cui il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che va a intervenire sui contenuti in riproduzione per garantire all’ascoltatore una qualità vicina al formato d’origine.

Interessante anche la funzione Extra Bass che, sfruttando il design delle cuffie stesse, promette bassi corposi e avvolgenti.

Presente anche la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC), per un isolamento completo dai rumori circostanti e la modalità Ambientale che, sfruttando i microfoni feedforward sul prodotto, permette all’utente di percepire l’ambiente circostante.

Naturalmente le Sony WH-XB910N possono essere utilizzate anche per le chiamate telefoniche, grazie al microfono integrato e alla tecnologia di abbattimento del rumore .

Molto interessante anche la modalità Adaptive Sound Control, che permette ai Sony WH-XB910N di riconoscere le attività e i luoghi più frequentati dal proprietario, regolando in automatico la modalità di riproduzione.

Tutte queste funzionalità possono essere gestite dall’applicazione ufficiale Headphones Connect disponibile per Android e iOS. Per collegare le cuffie allo smartphone si utilizza il Bluetooth 5.2 con Android FastPair per una connessione veloce con i device dell’ecosistema di Google e tecnologia Multipoint, per passare rapidamente da un dispositivo all’altro.

Il dispositivo è inoltre compatibile anche con Alexa e Google Assistant. A bordo non manca nemmeno il pannello touch che permette all’utente di gestire i contenuti in riproduzione direttamente dalle cuffie.

Per quanto riguarda l’autonomia Sony promette circa 30 ore di riproduzione musicale (con DSEE disattivato). Inoltre con soli 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 4,5 ore di riproduzione aggiuntiva.

Sony WH-XB910N: l’offerta su Amazon

Le Sony WH-XB910N sono cuffie di buon livello immaginate anche per l’ascoltatore più esigente che cerca una riproduzione di qualità da affiancare alle moltissime funzioni smart a bordo del dispositivo.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro ma, con l’offerta Amazon, si scende a 136,24 euro (-32%, –63,75 euro), un’occasione irripetibile che gli appassionati di musica non vorranno farsi scappare.

