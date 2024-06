Da HDMI a Ethernet, quali sono i cavi per computer più usati

Ecco quali sono i cavi più utilizzati sui computer per trasferire dati, connettersi a Internet e per collegarsi a monitor e altre periferiche esterne

Fonte foto: Alexander_Evgenyevich / Shutterstock

Per capire bene come funziona un computer e come usarlo al meglio, a prescindere dal suo formato (un desktop tradizionale o un notebook) o dal suo sistema operativo, è opportuno sapere quali sono i cavi più usati sui computer al giorno d’oggi. Orientarsi non è facile. I cavi più utilizzati, in ogni caso, sono pochi. È importante anche conoscere quali sono i componenti fondamenti di un PC.

Vediamo i dettagli completi in merito ai cavi più utilizzati dai computer.

Cavo HDMI

Tra i cavi più utilizzati per computer troviamo i cavi HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Si tratta della tipologia di cavo di riferimento per collegare il computer a uno schermo esterno. Questo cavo è utilizzato per la trasmissione sia dell’audio che del video.

Esistono diverse versioni dell’interfaccia HDMI, con una banda passante sempre maggiore e, quindi, con la possibilità di trasmettere video a risoluzione sempre più alta. C’è anche una versione “with Ethernet” che permette di trasmettere anche il segnale di rete.

Un’alternativa (diffusa soprattutto sui computer da gaming) al collegamento tramite HDMI è il collegamento tramite DisplayPort, interfaccia con un formato differente. Tra gli standard precedenti per la trasmissione video troviamo, invece, il DVI, oggi meno utilizzato.

Cavo Ethernet

Per realizzare una connessione Internet via cavo, tra il computer e il modem router, è necessario utilizzare un cavo Ethernet. Anche in questo caso, esistono diverse versioni del cavo che determinano la capacità di trasmissione dei dati, sia come capacità complessiva che come efficienza (cavi molto lunghi e di bassa qualità potrebbero avere una capacità reale ridotta).

Prima di acquistare un cavo Ethernet è necessario, quindi, verificare la categoria a cui appartiene. Attualmente, la più utilizzata è la categoria 5 (detta anche Cat 5) che ha una capacità fino a 10 Gbps e una ridotta diafonia (interferenza elettromagnetica con altri cavi).

Cavi USB:

C’è poi il mondo dei cavi USB che consentono di connettere periferiche esterne al computer. I cavi USB possono avere interfaccia USB-A (quella più tradizionale e solitamente utilizzata dalle chiavette USB) oppure USB-C (utilizzata anche dagli smartphone e da tantissimi altri dispositivi). Via USB è possibile connettere tastiere, mouse, stampanti, controller e molto altro ancora. La maggior parte delle periferiche esterne viene collegata al computer tramite un cavo di questo tipo.

Per questo, in commercio esistono anche gli Hub USB che permettono di trasformare una porta USB di un computer in una serie di porte, incrementando la possibilità di connessione. Ogni USB ha delle caratteristiche specifiche che determinano la capacità di trasmissione dati.

Le USB-C possono essere anche PD “Power Delivery” per supportare la ricarica rapida (è sempre possibile ricaricare un dispositivo tramite USB ma, in genere, a velocità ridotta) oltre che DisplayPort, per trasmettere segnale video con una banda elevata. Il connettore USB-C è utilizzato anche per il collegamento alle porte Thunderbolt, una tecnologia di trasmissione dati ad altissima capacità sviluppata da Intel.