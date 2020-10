Da Instagram a Messenger e viceversa: la funzione che tutti aspettavano

Facebook va avanti nei suoi piani e siamo sempre più vicini alla super app di messaggistica: da oggi è possibile scambiare messaggi diretti tra Instagram Direct e Messenger, anche se sullo smartphone abbiamo una sola di queste due app.

Questa funzione è stata già lanciata a metà settembre all’interno di Facebook Business Suite, la nuova app unica per i profili business, ma ora è il momento di renderla disponibile anche agli utenti comuni. Le novità in arrivo sono veramente molte e riguardano soprattutto l’app di Instagram, che prende da Messenger alcune funzioni interessanti. Ma, soprattutto, su Instagram arriva una funzione che fino ad oggi il gruppo Facebook aveva sperimentato solo su WhatsApp: i messaggi che si autodistruggono. Insomma, di carne al fuoco ce n’è veramente tanta ma non è ancora chiaro quando tutte queste novità arriveranno sulle app degli utenti italiani.

Da Instagram a Messenger

La prima novità, quella che verrà usata più spesso, è l’integrazione delle chat di Instagram e Messenger. Si tratta di una integrazione totale, che non richiede che l’utente abbia entrambe le app e che non si limita alle chat testuali.

Sarà infatti possibile anche fare chiamate e videochiamate da una app all’altra. Ma non solo: chi usa Instagram potrà essere invitato a usare la nuova funzione GroupWatch di Messenger, anch’essa da poco lanciata da Facebook.

In totale sono 10 le novità in arrivo su Instagram, tra le quali ci sono anche i “Selfie Sticker“, per applicare adesivi ad un selfie, i colori personalizzati all’interno delle chat, le Emoji Reaction personalizzate, l’inoltro fino ad un massimo di 5 contatti.

Vanish Mode: il messaggio si autodistrugge

Molto importante, poi, è il debutto del “Vanish Mode“: l’utente di Instagram potrà scegliere questa modalità affinché i messaggi che invia si autodistruggano dopo essere stati letti o alla chiusura dell’app.

Si tratta, in pratica, della stessa funzionalità attualmente in fase di beta test su WhatsApp e questa è la sua prima implementazione su una app stabile ufficiale, per il grande pubblico.

Instagram e Messenger, quando arrivano le novità

Facebook ha annunciato tutte queste novità in un post sul suo blog ufficiale e ha affermato che sono già in rilascio “in alcuni Paesi del mondo e saranno di più a breve“. Informazione abbastanza generica, che non ci permette oggi di dire con certezza quando sarà possibile aprire da Instagram una chat con un nostro contatto su Messenger.