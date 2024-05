Fonte foto: Honor

La famiglia di smartphone Honor Magic6 si espande in Italia con l’arrivo della versione RSR Edition Porsche Design, annunciata lo scorso mese di marzo in Cina. Si tratta di una versione esclusiva, realizzata, in collaborazione con Porsche Design, a partire da Honor Magic 6 Pro e arricchita da un design inedito. A tutti gli effetti è un device di lusso, come testimonia il prezzo molto elevato.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor Magic6 RSR Edition Porsche Design si differenzia dal recente Honor Magic6 Pro grazie a un nuovo design per la back cover, con un modulo esagonale che racchiude i sensori fotografici. Si tratta di una scelta stilistica differente rispetto al resto della gamma Magic6 che racchiude le fotocamere in un modulo circolare. Il telaio è realizzato in lega di titanio.

La scheda tecnica è da top di gamma: lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che viene affiancato da 24 GB di memoria RAM e da 1 TB di storage. Da notare anche il display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Il display è protetto dallo scudo antigraffio NanoCrystal Honor e sotto al pannello c’è un sensore di impronte digitali.

C’è poi la certificazione IP68 mentre, sotto la scocca, c’è spazio per una batteria da 5.600 mAh con ricarica SuperCharge cablata da 80 W e possibilità di sfruttare anche la ricarica wireless da 66 W. Lo smartphone di Honor è dotato di una tripla fotocamera posteriore: il sensore principale è da 50 Megapixel (f/1,4-2) ed è affiancato dal sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 180 Megapixel con zoom ottico 2,5x.

La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Nella parte frontale dello smartphone c’è anche un sensore di profondità 3D per il riconoscimento facciale. Lo smartphone ha dimensioni di 162,5 x 75,8 x 8,9 mm per 237 grammi di peso. Il sistema operativo è Android 14 con Magic OS 8.0. Lo smartphone dovrebbe ricevere lo stesso supporto software di Magic6 Pro con quattro major update (arrivando fino ad Android 18) e cinque anni di patch di sicurezza (con aggiornamenti fino al 2029).

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Magic6 RSR Edition Porsche Design è già acquistabile in Italia. Lo smartphone è disponibile sullo store ufficiale di Honor in un’unica versione, con colorazione Agate Grey. In altri mercati, lo smartphone è disponibile anche in una seconda colorazione, Frozen Berry, per il momento non prevista in Italia.

Per acquistare il nuovo modello di Honor servono 1.899,90 euro. Si tratta, indubbiamente, di un prezzo elevatissimo. Da notare, però, che anche la versione standard di Honor Magic6 Pro costa tanto: il top di gamma di Honor è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 1.099 euro, nell’unica variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.