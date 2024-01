Facebook Messenger: come si attiva il tema scuro

Fonte foto: charnsitr / Shutterstock.com

Il tema scuro è uno dei modi per personalizzare l’app di Messenger, il servizio di messaggistica collegato a Facebook. Per attivare il tema scuro all’interno dell’app bastano pochi secondi. Da notare, inoltre, che la funzione è disponibile sia su smartphone e tablet che quando si usa Messenger tramite il computer. Vediamo come attivare il tema scuro di Facebook Messenger:

Come attivare il tema scuro su Messenger

Per attivare il tema scuro di Messenger bastano pochi passaggi. Ecco come fare a usare questo tema in base alla versione dell’app utilizzata:

Android

Per attivare il tema scuro su Facebook Messenger per Android basta aprire l’app e poi premere il tasto con le tre linee orizzontali posizionato in alto a destra e, quindi, premere sull’icona Impostazioni a forma di ingranaggio. A questo punto bisogna premere su Modalità sfondo nero e poi scegliere l’opzione desiderata tra Non attiva, Attiva e Sistema (in questo caso, l’app seguirà in automatico il tema del sistema).

iPhone

Con iPhone è possibile attivare il tema scuro per Facebook Messenger andando ad aprire l’app e poi premendo sul tasto in alto a sinistra con le tre linee orizzontali. A questo punto, bisogna premere sull’icona Impostazioni e poi su Modalità sfondo nero, scegliendo tra le opzioni Sì, No e Sistema.

Computer

Anche per Messenger su computer è possibile utilizzare il tema scuro. Il servizio di messaggistica è utilizzabile tramite facebook.com. In questo caso, per attivare il tema scuro (anche a tutte le altre sezioni di Facebook) bisogna premere sull’immagine profilo in alto a destra e poi Impostazioni e privacy > Impostazioni > Modalità sfondo nero e scegliere tra Sì, No e Automatica.

Per accedere a Messenger è possibile utilizzare anche l’app desktop del servizio, disponibile su Windows oltre che su macOS. Qui, invece, per attivare la modalità con sfondo nero bisogna premere sull’immagine profilo in basso a sinistra e poi su Preferenze > Aspetto e selezionare l’opzione desiderata sotto la voce Tema.

A cosa serve il tema scuro

Il tema scuro di Facebook Messenger (così come per tante altre applicazioni) ha diversi vantaggi oltre a garantire una maggiore personalizzazione estetica dell’applicazione di messaggistica. Attivando questa funzione, infatti, è possibile modificare il colore dell’app andando a ridurre l’affaticamento della vista.

La riduzione dell’affaticamento della vista è molto importante quando si passano tante ore davanti a uno schermo e quando si utilizza lo smartphone o il computer in un ambiente buio. Da notare, inoltre, che i dispositivi con display OLED possono sfruttare la modalità scura per ridurre il consumo di energia del display.