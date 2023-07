Fonte foto: Meta

Meta arricchisce ulteriormente le sue applicazioni con l’introduzione degli avatar per le videochiamate su Messenger e Instagram. Gli avatar non sono certo una novità per i social di Meta ma, fino ad oggi, sono stati limitati alle foto profilo e, soprattutto, all’utilizzo come sticker nelle chat, in sostituzione delle emoji.

Ora, invece, gli utenti di Facebook e Instagram hanno la possibilità di effettuare videochiamate utilizzando il proprio avatar digitale in sostituzione del video catturato dalla fotocamera dello smartphone o del tablet oppure dalla webcam del PC.

Videochiamate con avatar su Messenger e Instagram

Il sistema è semplicissimo: gli utenti dei social network di Meta possono creare il proprio avatar ed utilizzarlo per le videochiamate. L’avatar non sarà statico ma seguirà, in tempo reale, i movimenti durante la chiamata. Con il movimento degli occhi e delle labbra, e con gli spostamenti della testa, l’avatar di Meta sarà in grado di riprodurre senza ritardi apprezzabili il comportamento dell’utente.

In questo modo, per le videochiamate tramite Messenger e Instagram, gli utenti dei social di Meta potranno ricorrere agli avatar per non apparire in video. Il sistema, quindi, permette di effettuare la chiamata video senza lo schermo nero visualizzato quando si spegne la fotocamera. L’avatar per le videochiamate è già accessibile per tutti gli utenti dei social network di Meta.

Da notare, inoltre, che Meta punta ad arricchire le funzionalità legate agli avatar utilizzabili dai suoi utenti. L’azienda metterà a disposizione anche adesivi animati per Storie e Reel, su Facebook e Instagram, per i commenti di Facebook ed anche per i servizi di messaggistica dei due social. Sarà possibile, inoltre, creare delle vere e proprie combinazioni, unendo gli avatar di due utenti in un unico adesivo.

Come creare il proprio avatar

Creare il proprio avatar per i social di Meta è molto semplice. Basta accedere al Centro gestione account, una sezione ricca di funzionalità che consente agli utenti di gestire i propri account per le piattaforme social di Meta. Questa sezione è accessibile andando nella sezione Impostazioni e privacy e poi Impostazioni, sia tramite Facebook che tramite Instagram.

A questo punto, bisogna scegliere l’opzione Profili e selezionare il profilo per cui si desidera creare un avatar (in questa sezione è anche possibile aggiungere ulteriori account, ad esempio collegando l’account Facebook con quello di Instagram). Premuto sull’account, si accede alla nuova sezione in cui è presente l’opzione Avatar.

Da qui è possibile accedere al pannello per la creazione dell’avatar, personalizzabile in ogni minimo dettaglio in modo da renderlo più in linea con le proprie preferenze. L’avatar creato sarà poi utilizzabile nei servizi di messaggistica e, grazie all’ultima novità di Meta, anche per le videochiamate, sia su Messenger che su Instagram. In futuro, anche il nuovo Threads potrebbe supportare questa funzionalità.