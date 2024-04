Dark Matter, cosa sapere sulla nuova serie sci-fi

Fonte foto: Apple TV+

È considerato uno dei più interessanti libri di fantascienza dell’ultimo decennio e ora sta per debuttare su Apple TV+. La serie tv Dark Matter, basata sull’omonimo romanzo di Blake Crouch, sarà l’ultima novità di genere sci-fi nel catalogo della piattaforma di streaming, che negli ultimi anni ha puntato con convinzione su questa categoria: lo dimostrano titoli come Foundation (rinnovata per una terza stagione), Monarch: Legacy of Monsters, Silo, For All Mankind, Invasion e altri ancora.

Trailer e trama di Dark Matter

La serie di fantascienza Dark Matter è stata annunciata per la prima volta nel dicembre 2020, anche se il semaforo verde che ha dato ufficialmente il via alla produzione si è acceso solo nel marzo 2022. Inizialmente la data di uscita doveva essere nella primavera 2023, ma il debutto è poi stato rimandato di un anno.

La serie tv ha come protagonista Jason Dessen (interpretato da Joel Edgerton). Fisico, professore e padre di famiglia, Jason una notte sta tornando a casa sua a Chicago e si ritrova intrappolato in una versione alternativa della sua vita. Un’esperienza che inizialmente lo affascina, ma che presto si rivela un incubo terrificante.

Impossibilitato a tornare alla sua realtà e intrappolato nel labirintico panorama di tutte le vite che avrebbe potuto vivere, Jason inizia un viaggio complicato per tornare dalla sua famiglia e salvarla da un nemico terrificante e che mai avrebbe immaginato: sé stesso.

La serie di prossima uscita non è da confondere con l’omonima serie tv Dark Matter, andata in onda tra il 2015 e il 2017 e ambientata nello spazio.

Il cast di Dark Matter

Oltre al già citato Joel Edgerton nei panni del protagonista, il cast di Dark Matter include Jennifer Connelly nel ruolo di Daniela Dessen, Alice Braga nei panni di Amanda, e Jimmi Simpson in quelli di Ryan.

Completano il cast Dayo Okeniyi (che interpreta Leighton), Oakes Fegley (che veste i panni di Charlie Dessen) e Amanda Brugel (alias Blaire).

La regia dei primi tre episodi è di Jakob Verbruggen, regista belga che ha già diretto alcuni episodi di Invasion, Black Mirror, The Alienist, House of Cards e The Fall.

Il libro da cui è tratta la serie tv

Il romanzo Dark Matter è stato pubblicato anche in Italia, con il titolo originale, nel 2017. La casa editrice è Sperling&Kupfer. L’autore Blake Crouch, classe 1978, è statunitense e nella serie tv basata sul suo libro ha ricoperto i ruoli di creatore, showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Nel corso della sua carriera Crouch è noto anche per aver firmato la trilogia di Wayward Pines.

Dark Matter in streaming

La serie tv Dark Matter, composta da nove episodi, esce in streaming in tutto il mondo su Apple Tv+ dall’8 maggio 2024.

È prevista l’uscita di un nuovo episodio ogni mercoledì, dunque il finale di Dark Matter sarà disponibile il 26 giugno.