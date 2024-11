Fonte foto: Matter

A distanza di due anni dal lancio della versione 1.0, Matter continua ad evolversi con il debutto della versione 1.4, rinnovando il suo obiettivo di migliorare il settore della Smart Home, con la volontà di eliminare i problemi emersi nelle prime versioni dello standard per la casa intelligente. La nuova versione 1.4 introduce diverse novità che potranno essere utilizzate dai produttori che immetteranno sul mercato dei dispositivi compatibili.

Matter 1.4: cosa cambia

La nuova versione di Matter introduce diverse novità. Tra le funzioni inedite che caratterizzano la versione 1.4 c’è l’integrazione dei router e punti di accesso domestici certificati Matter (HRAP), con l’obiettivo di includere tutti i dispositivi dell’ecosistema della casa intelligente in un’unica rete Thread mesh.

C’è il nuovo sistema Multi-Admin che consente il collegamento dei dispositivi a più ecosistemi, senza dover gestire manualmente i permessi di volta in volta, con una sola autorizzazione una tantum. In questo modo, quindi, i dispositivi Matter potranno essere visualizzati in automatico nei sistemi Google Home, Amazon Alexa o Apple Home, andando a semplificare la configurazione.

Un altro elemento centrale per Matter 1.4 è rappresentato dalla gestione energetica con l’integrazione di nuove categorie di dispositivi come le pompe di calore, scaldabagni, i pannelli fotovoltaici e le batterie. C’è anche la possibilità di regolare l’avvio dei dispositivi ad alto consumo energetico, in modo da concentrare i picchi di consumo in determinate fasce orarie (ad esempio, quando i pannelli fotovoltaici producono più energia).

Sempre per quanto riguarda la gestione dei dispositivi energetici, vengono introdotte novità per i sistemi di ricarica di auto elettriche e ibride, con funzioni per personalizzare la ricarica, e per i termostati, con il supporto a modalità pre-impostate che possono essere attivate in automatico da altri dispositivi o anche tramite il sistema di rilevamento del movimento.

Matter 1.4: quando arriva

Le novità di Matter 1.4 sono state ufficializzate con la pubblicazione delle specifiche della nuova versione dello standard della Smart Home che, quindi, è ora completa (sono già in corso i lavori per la versione 1.5).

Questo, però, non vuol dire che la versione 1.4 è già disponibile per gli utenti in quanto è necessario per i produttori di dispositivi Matter oltre che per gli ecosistemi per la casa intelligente, come Amazon Alexa e Google Home, effettuare l’implementazione delle nuove specifiche.

Amazon ha confermato che tale implementazione è prevista per l’inizio del 2025 mentre Google, per il momento, non ha fornito informazioni precise in merito alle tempistiche. Sarà necessario, quindi, attendere ancora qualche mese prima di poter sfruttare tutte le novità di Matter 1.4.