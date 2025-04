David di Donatello, dove vedere in streaming le serie candidate

Sono state annunciate le candidature ai David di Donatello 2025: in attesa della premiazione, ecco dove vedere in streaming le opere che hanno ricevuto più nomination

Fonte foto: Gianni Fiorito

Si svolgerà il 7 maggio 2025 in prima serata su Rai 1 la 70esima cerimonia dei Premi David di Donatello, con la conduzione dell’attrice Elena Sofia Ricci e del cantante e musicista Mika. I David di Donatello sono tra i più prestigiosi premi nazionali assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano fin dal 1956. In questi giorni sono state annunciate le nomination: tra i titoli candidati al riconoscimento ci sono diversi film disponibili in streaming su NOW, Netflix, Prime Video e altre piattaforme.

David di Donatello 2025: serie e film su Sky e NOW

Sono numerosi i titoli candidati ai David di Donatello 2025 disponibili su Sky e in streaming su NOW. Tra questi c’è L’arte della gioia, che adatta liberamente l’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza e ha ricevuto 14 nomination, figurando in tutte le categorie principali e anche in quelle tecniche.

Tra le serie nominate c’è anche un’altra produzione Sky Original: Dostoevskij dei Fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, che è stata nominata per la miglior Fotografia e per il montaggio.

Su Sky Cinema e NOW si possono trovare inoltre ben 16 film candidati ai David di Donatello 2025. Il film che ha raccolto più candidature, quindici in tutto, è Berlinguer – La grande ambizione: arriverà su Sky Cinema lunedì 26 maggio 2025. Già disponibile on demand Vermiglio di Maura Delpero, che ha ottenuto 14 candidature.

Disponibili on demand anche Il tempo che ci vuole (6 candidature), Zamora, Gloria!, Iddu – L’ultimo Padrino, Campo di battaglia, Confidenza e Limonov. Diamanti arriva su Sky e NOW il 20 aprile 2025, Napoli – New York invece il 28 aprile.

Conclave, candidato come miglior film internazionale, sarà disponibile dal 5 maggio. Nella stessa categoria sono già disponibili on demand e su Sky Primafila La zona di interesse, Perfect Days, Anora e Giurato numero 2.

David di Donatello 2025: i film candidati su Netflix

Ha ricevuto 15 candidature anche Parthenope di Paolo Sorrentino, che si può vedere in streaming su Netflix.

Sulla stessa piattaforma ci sono anche Il treno dei bambini, che ha ricevuto una nomination, e il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, che è nella cinquina del David Giovani ed è stato nominato per la Migliore sceneggiatura adattata.

Dove vedere in streaming film e serie dei David di Donatello 2025

Tra le opere che hanno ricevuto una o più candidature ai David di Donatello 2025 c’è poi I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà, a disposizione in streaming su TIM Vision e a noleggio su altre piattaforme, tipo Prime Video. Lo stesso vale per Io e il secco.

Gloria!, che ha ricevuto 9 candidature, oltre che su Sky si trova a noleggio su varie piattaforme, tipo Prime Video; così come il film Il tempo che ci vuole.

Sono invece inclusi nell’abbonamento di Prime Video il film thriller Familia (8 candidature) ed El paraíso (1 candidatura).