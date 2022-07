DAZN: come contattare il nuovo servizio clienti

Tra le numerose "criticità" che hanno caratterizzato l’avvio della "rivoluzione DAZN" che ha portato il campionato italiano di Serie A in streaming c’è stata anche la difficoltà, per gli abbonati che riscontravano problemi tecnici, di dialogare con l’azienda per avere assistenza. Proprio l’assistenza, per questo, è stata inserita tra gli 11 punti negoziati da DAZN con l’AGCOM.

Anzi, di più: tutti i primi 5 punti su 11 avevano a che fare proprio con l’assistenza tecnica ai clienti. Non stupisce, quindi, che DAZN abbia lanciato adesso, alla vigilia dell’apertura del campionato (si parte il 13-14 agosto, quando milioni di italiani saranno in ferie, con Juventus-Sassuolo, Lecce-Inter e Milan-Udinese), il nuovo servizio clienti "in person". Cioè in persona, ovvero tramite call center classico. Si tratta, per la precisione, di un customer service multicanale, perché è possibile raggiungere il servizio clienti della piattaforma di streaming in molti modi diversi. Eccoli tutti.

Come contattare DAZN via telefono

Il nuovo servizio clienti "in persona" di DAZN è, innanzitutto, un call center telefonico. L’utente può quindi chiamare il numero del servizio clienti DAZN, che è lo 02/82958308 e che risponde da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 23:00, mentre sabato e domenica (di campionato) il servizio funziona dalle 12:00 alle 23:00.

Come contattare DAZN via WhatsApp

Il secondo modo per contattare DAZN in modo veloce, tramite cellulare, è usare WhatsApp. Il numero WhatsApp del servizio clienti DAZN è 3406473487 e risponde da lunedì a domenica, dalle ore 8:00 alle ore 23:00.

Come contattare DAZN via chat

Un ulteriore modo per contattare il servizio clienti DAZN è usare la chat interna del sito Web della piattaforma. Sito che, tra le altre cose, è stato potenziato nella sua sezione dell’help online www.dazn.com/it-IT/help. Proprio all’interno di questa sezione è disponibile l’opzione "Chatta con noi" in basso a destra.

In questo caso, però, c’è un primo filtro costituito da "Zed", un chatbot, che però ci chiede quasi subito se vogliamo chattare con un operatore. Ma non ce lo passa subito: prima ci fa alcune domande mirate a capire che tipo di problema abbiamo. Il servizio con operatore in carne ed ossa è però disponibile tutti i giorni dalle 8:00 alle 23:00.

Come contattare DAZN via Twitter

E’ possibile contattare il servizio clienti DAZN anche tramite Twitter, tramite il profilo ufficiale @DAZN_HELP_ITA, che a dire il vero è un canale molto poco usato: il profilo è attivo dal 2018, ma ha meno di 5.000 follower e poca attività. In caso di sovraccarico degli altri canali di help, quindi, vi consigliamo di provare a contattare DAZN su Twitter: probabilmente avrete risposte più rapide.

Come contattare DAZN via email

Infine, c’è un ultimo modo per contattare DAZN per avere assistenza: scrivere una mail a help@dazn.com. Chiaramente non si tratta di un modo per avere assistenza in tempo reale, su un problema immediato. Questo canale è utile soprattutto per questioni contrattuali e problemi di fatturazione.