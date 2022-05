Come fare disdetta DAZN

Grazie all’acquisizione dei diritti di trasmissione del campionato calcistico di Serie A, la piattaforma DAZN ha visto crescere in modo sostanzioso i suoi utenti e, oggi, conta circa 2 milioni di abbonati. Come è logico, visti i numeri così elevati, anche gli utenti di DAZN a volte non sono soddisfatti del servizio e preferiscono rinunciarvi.

A volte perché ci hanno semplicemente ripensato, altre volte perché si avvicina un aumento del costo dell’abbonamento, altre ancora perché si rendono conto che la velocità della propria connessione a Internet non è sufficiente a garantire uno streaming di qualità e stabile. In molti, e per molti motivi, si chiedono dunque come fare la disdetta da DAZN per annullare l’abbonamento. Farlo non è difficile: è possibile tramite lo smartphone o tramite il computer, con due procedure piuttosto veloci e intuitive. E’ anche possibile scegliere l’opzione di mettere in pausa l’abbonamento DAZN: non è una cancellazione vera e propria, ma sospende i pagamenti.

DAZN: meglio pausa o disdetta?

L’opzione della pausa è una scelta fatta da molti utenti, perché in buona sostanza fa risparmiare nel periodo in cui sulla piattaforma non ci sono eventi che ci interessa vedere.

In questo momento, fine maggio 2022, è terminato il campionato di Serie A con la vittoria del Milan. I prossimi eventi importanti su DAZN saranno la Copa Libertadores sudamericana e la Major League Soccer nordamericana.

Poi DAZN trasmetterà gli incontri di arti marziali miste MMA dell’Ultimate Fighting Championship, la finale mondiale di kickboxing (con l’italiano Mattia Faraoni a giocarsi il titolo in categoria 88,5 kg).

E poi ancora moltissime serate dedicate agli appassionati di freccette, con gli US Darts Masters, la Darts World Cup e il Darts World Matchplay. E poi il Roland Garros di tennis, la Vuelta di ciclismo e i playoff del campionato italiano di basket.

Insomma: terminato il campionato di Serie A di sport du DAZN ce ne sarà ancora tanto da vedere, ma sarà tutto sport con un pubblico minore, se non proprio di nicchia. Tutti coloro che non vorranno pagare l’abbonamento per vedere questi eventi, quindi, potranno metterlo in pausa durante l’estate e riattivarlo con l’inizio del prossimo campionato di calcio.

Come mettere in pausa DAZN

Partiamo quindi dalla funzione “Metti in pausa il tuo account“, che è destinata agli utenti che vogliono sospendere temporaneamente l’abbonamento ma sanno già che lo riattiveranno in futuro.

La sospensione vale a partire dall’ultimo giorno dell’ultimo mese già pagato, la riattivazione è invece immediata. Per tutto il perio della pausa l’utente non paga nulla.

Il modo più semplice per mettere in pausa l’abbonamento DAZN è da smartphone Android, tramite il Play Store di Google. Una volta aperta l’app del Play Store è sufficiente fare tap sull’icona del proprio profilo, in alto a destra.

Dal menu dovremo scegliere Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti > DAZN > Metti in pausa i pagamenti.

A questo punto ci verrà chiesto per quanto tempo vogliamo mettere in pausa l’abbonamento, con tre possibili scelte:

1 mese

2 mesi

3 mesi

Dopo aver fatto la nostra scelta, dovremo premere “Conferma“. La pausa inizierà al termine dell’ultimo mese pagato.

In alternativa potremo mettere in pausa l’abbonamento DAZN anche dal computer, accedendo al sito della piattaforma e subito dopo al nostro profilo. Dopo essere entrati nella pagina “Il mio Account“, infatti, potremo fare clic su “Metti in Pausa e sospendi pagamento“.

A questo punto dovremo solo inserire la data in cui l’abbonamento verrà riattivato, ricordandoci che la sospensione avviene sempre al termine dell’ultimo mese pagato mentre la riattivazione è immediata.

Come fare la disdetta DAZN

Se, invece, non avremo alcun dubbio e saremo convinti di annullare l’abbonamento DAZN, dovremo fare la procedura per la disdetta del servizio.

La procedura, ancora una volta, è fattibile sia da smartphone che da computer ed è molto simile a quella per la messa in pausa dell’abbonamento, perché diversi passaggi sono gli stessi.

Da smartphone Android, quindi, apriremo il Play Store e il nostro profilo, dalla foto in alto a destra. Poi dovremo scegliere Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti > DAZN > Disdici Abbonamento.

Dopo aver selezionato il motivo della disdetta, tra quelli proposti, dovremo fare tap su “Conferma Disdetta“. Anche in questo caso, la disdetta è effettiva a partire dall’ultimo giorno del mese già pagato.

Procedura simile anche da PC: dopo aver fatto l’accesso all’account, nella sezione relativa all’abbonamento potremo selezionare, e subito dopo confermare, la scelta “Disdici Abbonamento“.

Come fare la disdetta DAZN da Mac e iPhone

Gli utenti dell’ecosistema Apple potranno fare la disdetta da DAZN, in modo leggermente diverso. La procedura tramite il sito Web è, chiaramente, la stessa ma quella da smartphone cambia un po’.

E’ infatti possibile fare la disdetta DAZN da iTunes e da Apple TV. Da telefono iPhone andremo quindi su Impostazioni > Nostro Account > iTunes e App Store e poi dovremo fare tap sul nostro ID Apple e scegliere “Visualizza ID Apple“.

Probabilmente l’iPhone ci chiederà di inserire i dati di accesso, dopo dovremo fare tap su Abbonamenti > DAZN > Annulla abbonamento.

In alternativa potremo disdire DAZN tramite l’app di iTunes sul Mac: dopo averla aperta andremo su Account > Visualizza il mio Account, poi andremo su Informazioni Account > Impostazioni > Gestisci.

A questo punto dovremo cercare l’icona di DAZN e farci clic sopra, per poi scegliere l’opzione “Disattiva il tuo abbonamento“.

Infine, possiamo disdire DAZN anche da Apple TV: basta andare su Impostazioni > Account > Gestisci Abbonamenti e cercare DAZN nella lista di tutti i servizi ai quali siamo abboanti. Una volta trovato il servizio, ci basterà selezionarlo e poi scegliere “Annulla abbonamento“.