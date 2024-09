Vedere le partite del calcio italiano in streaming è ormai diventato la normalità: DAZN le trasmette dal 2018, quindi da ben sei anni, e gran parte dei problemi di gioventù di questa tecnologia oggi sono risolti. C’è stato, è vero, un momento di passaggio nel 2021-22 durante il quale i problemi tecnici erano grandi e diffusi e impedivano una visione soddisfacente delle partite, ma oggi non è più così.

Qualche problema, sporadicamente, resta ma non c’è più una situazione di disagio generale. Ma perché ancora l’app di DAZN si blocca, fa buffering o dà altri problemi? Una possibile spiegazione è arrivata da Romano Righetti, General Counsel di DAZN Italia, durante un talk online al quale ha partecipato anche il commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, che ha annunciato l’arrivo delle multe per i pirati.

DAZN si blocca: ecco perché

Righetti ha ammesso che, inizialmente, la piattaforma tecnologica di DAZN ha avuto dei problemi che impedivano di vedere bene le partite. Ma il manager ha anche specificato che questi problemi sono stati risolti in fretta e che, oggi, non ci sono più.

Secondo Righetti trasmettere un match di calcio online è tecnicamente difficilissimo:

La trasmissione di un evento sportivo live in streaming è una delle questioni più complesse sotto il profilo tecnico perché ci sono differenti soggetti che intervengono nella trasmissione, con differenti responsabilità

Nonostante la pluralità dei soggetti che intervengono nella trasmissione di un evento live in streaming, in caso di problemi l’utente è solito dare la colpa alla piattaforma, in questo caso a DAZN. Ma secondo Righetti questa mentalità è sbagliata e riguarda solo le partite di calcio:

Quando uno di noi fa una videocall, e l’immagine si freeza per qualche momento, non dà mai la colpa a Teams o a Skype: magari dice che ha poca connettività

I pochi problemi rimasti, che vengono segnalati dagli utenti, potrebbero dunque non dipendere da DAZN. Righetti, infatti, ha detto che

Dalle nostre rilevazioni nell’ultimo anno la maggior parte dei malfunzionamenti sono stati dovuti a connettività, utilizzo di device obsoleti, difficoltà di accesso relative a password

Per "device obsoleti" Righetti intende soprattutto vecchie Smart TV, con sistemi operativi non aggiornati, che alla prova sul campo si sono rivelate poco idonee a gestire un flusso dati continuo e pesante come quello dello sport in streaming:

Nessuno di noi vedrebbe una partita su un telefonino Nokia di quelli con l’antennina di molti anni fa, ma anche i televisori che abbiamo nei nostri salotti, se datati, hanno dei software che sono meno portati alla trasmissione di eventi in streaming

Cambiare TV o cambiare connessione?

DAZN, quindi, ribadisce di aver investito nella sua struttura tecnica e di aver risolto i problemi di trasmissione, ma ammette anche che alcuni utenti potrebbero avere comunque difficoltà a vedere correttamente le partite, a causa di una connessione insufficiente, o di una Smart TV ai limiti dell’obsolescenza.

I requisiti minimi di trasmissione di DAZN, per i flussi video in Full HD 1080p, sono di circa 16 Mbps in download. Una velocità del genere è alla portata di una buona connessione ADSL, se le centraline non sono troppo sature, e assolutamente possibile con una connessione in fibra ottica, anche FTTC.

Per verificare la velocità della connessione dati di casa è sufficiente eseguire uno speed test di Internet: basta cercare "speed test" su Google e fare clic sul primo risultato, che è proprio lo speed test ufficiale del motore di ricerca ed è molto affidabile.

La velocità rilevata non è quella assoluta della connessione, ma quella possibile con quel dispositivo: avvicinandosi al router, o meglio ancora connettendo il dispositivo via cavo Ethernet e non tramite WiFi, la velocità di trasmissione aumenta certamente, e anche di molto.

Se la connessione c’è, ma i problemi all’app di DAZN restano, allora la causa potrebbe effettivamente essere la TV. In questo caso la prima cosa da fare è controllare se ci sono aggiornamenti del sistema operativo disponibili per la TV. La procedura varia da modello a modello, da sistema operativo a sistema operativo, ma passa sempre dalle impostazioni della TV.

Se l’app di DAZN continua ad avere problemi anche con il sistema operativo aggiornato, allora il software o l’hardware della TV sono insufficienti a garantire una visione soddisfacente delle partite.

A questo punto non resta che scegliere tra accontentarsi di un’esperienza di visione di bassa qualità, o comprare una Smart TV nuova. Tutte le Smart TV recenti, a partire dai modelli di fascia media, sono sicuramente pienamente compatibili con l’app di DAZN e non danno problemi.

Come al solito è anche possibile scegliere un modello su Amazon, in modo da poter fruire della prova gratuita di almeno 14 giorni: se l’app non va, allora si fa il reso.

