DAZN, un mese gratis per tutti i clienti: come ottenerlo

Anche DAZN, come fatto da Sky e da altri servizi di video in streaming, lancia la propria iniziativa per fronteggiare questo momento particolare che sta vivendo l’Italia. La piattaforma di videostreaming offre a tutti i propri clienti un mese di abbonamento gratis: l’iniziativa è partita in questi giorni e nelle prossime ore verranno contatti tutti gli iscritti.

Non si tratta, però, dell’unica azione messa in campo da DAZN. Per fronteggiare la carestia di eventi sportivi (il campionato di Serie A e Serie B è fermo, così come tutti i principali campionati europei, oltre alla MotoGP, al ciclismo e al tennis, sport presenti nel palinsesto dell’emittente online), DAZN ha deciso di lanciare due nuovi programmi e di riproporre per i propri clienti una selezione delle migliori partite degli ultimi anni. Una strategia già utilizzata anche da altre emittenti sportive e che sta dando buoni risultati: in periodi complicati bisogna reinventarsi per proporre sempre nuovi contenuti a milioni di persone costrette a stare chiuse in casa.

Per ottenere il mese gratis di DAZN, invece, basta seguire la procedura descritta nell’e-mail che in queste ore sta arrivando agli abbonati. Ecco come fare.

Come attivare il mese gratuito di DAZN

Un mese gratis per tutti gli abbonati: questa l’iniziativa di DAZN per fronteggiare il periodo senza eventi sportivi a causa della pandemia causata dal Covid-19. La piattaforma on demand sta inviando un’e-mail a tutti i propri abbonati con i passaggi da seguire per ottenere i 30 giorni gratis. Per farlo bisogna aprire il link della pagina presente nell’e-mail e inserire i codici di accesso. Per fare questa operazione si ha tempo fino al 4 maggio.

A questo punto, bisogna inserire il proprio indirizzo di posta elettronica con il quale si è iscritti a DAZN e nel giro di 48 ore si riceve un codice per ottenere il mese gratis. Il codice è valido fino al 30 aprile 2021. L’iniziativa è riservata solamente ai clienti diretti DAZN e non per coloro che usufruiscono della promozione Sky.

DAZN, due nuovi format disponibili online

Con la Serie A ferma, basket, MotoGP, tennis e ciclismo stoppati a tempo indeterminato, l’offerta di contenuti sportivi è praticamente nulla. Per questo motivo DAZN ha lanciato due nuovi format che ogni giorno accompagnano gli iscritti alla piattaforma.

DAZN Calling è un programma condotto dal volto principale dell’azienda: Diletta Leotta. La giornalista intervista i principali volti dello sport italiano in videoconferenza: da Gianmarco Pozzecco a Francesco Totti, passando per Manuel Bortuzzo e Alex Zanardi.

DAZN Homeworks, invece, racconta la vita quotidiana di giocatori e sportivi in questo periodo di quarantena. Ogni giorno un nuovo video con allenamenti e immagini di vita quotidiana.