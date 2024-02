Deep Cover, la nuova commedia con Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom

Fonte foto: Sarah Krick/Prime Video

Si intitola Deep Cover il nuovo film Original britannico, in arrivo prossimamente su Prime Video, con protagonisti Bryce Dallas Howard (nella foto) e Orlando Bloom. Basato su una sceneggiatura originale, questo film è una action comedy ambientata a Londra. La regia è di Tom Kingsley, conosciuto in patria per l’innovativa serie comica britannica Stath Lets Flats. «Con un cast incredibile, un team creativo di alto livello e una sceneggiatura fantastica, sappiamo che sarà un successo», ha detto in una nota stampa. Tushar Jindal, head of Content, UK per Prime Video.

Il cast di Deep Cover

In effetti il cast di Deep Cover è notevole. Vi figurano prima di tutto i già citati Bryce Dallas Howard (attrice già vista in Jurassic World) e Orlando Bloom (noto soprattutto per i suoi ruoli in Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Pirati dei Caraibi). Howard è anche nel cast del nuovo film Argylle, una spy comedy da poco uscita al cinema e prossimamente disponibile in streaming su Apple Tv+.

Nel cast di Deep Cover ci sono anche Sean Bean (visto in Il Trono di Spade), Nick Mohammed (Ted Lasso), Ian McShane (John Wick), Paddy Considine (House of the Dragon) e Sonoya Mizuno (Maniac e House of the Dragon).

La sceneggiatura originale è stata scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow (già noti per Jurassic World e Safety Not Guaranteed) con il duo di improvvisazione britannico The Pin, formato da Ben Ashenden e Alexander Owen. Il film è prodotto da Trevorrow attraverso Metronome Film Co. insieme a Walter Parkes e Laurie MacDonald. Annys Hamilton è co-produttrice.

La trama di Deep Cover

La trama di Deep Cover ha per protagonisti tre attori che vengono assunti dalla polizia allo scopo di aiutare le indagini mettendo in scena operazioni di copertura di poco conto.

Senza mai uscire dalla parte, e tendendo a dire sì un po’ troppo spesso alle richieste che vengono loro fatte, i tre attori vengono però presto coinvolti più attivamente nel sottobosco criminale di Londra.

Quando esce Deep Cover

Le riprese del nuovo film Deep Cover iniziano a Londra oggi, lunedì 5 febbraio. Il film sarà poi disponibile in anteprima esclusiva su Prime Video, ma al momento non è ancora stato annunciato un periodo indicativo per il debutto.

Deep Cover in streaming

Il nuovo action comedy in questione non ha nulla a che fare con l’omonimo film thriller del 1992 intitolato in lingua originale Deep Cover, appunto, e distribuito in Italia con il titolo Massima copertura.

Diretto da Bill Duke, i protagonisti della pellicola in questo caso sono Lawrence Fishburne e Jeff Goldblum. Il film, che attualmente si può vedere a noleggio su Apple Tv+, ha tra l’altro lanciato la canzone Deep Cover di Dr. Dre e Snoop Dogg, brano che faceva parte della colonna sonora.