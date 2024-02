Prezzo stracciato per la macchina caffè espresso DeLonghi: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Fare un caffè a regola d’arte anche a casa è più semplice di quanto si possa immaginare. Gli elementi imprescindibili sono infatti due: un’ottima miscela di caffè e una macchina espresso grazie alla quale poter estrarre il meglio dalla miscela stessa.

Una descrizione che calza a pennello della De’Longhi Dedica, macchina per caffè espresso dello storico marchio italiano che oggi troviamo al prezzo più basso di sempre su Amazon. Una macchina capace di stupire per la potenza e la versatilità, nonostante le dimensioni ridotte. La pompa di estrazione e il sistema di riscaldamento permettono così di bere un ottimo caffè in una manciata di secondi dall’accensione. E grazie al cappuccinatore manuale, potrai preparare ogni tipologia di bevanda per la colazione: dal cappuccino al latte macchiato, passando per tè e tisane.

De’Longhi Dedica

De’Longhi, la macchina espresso al minimo storico: sconto e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo facilmente, quella disponibile oggi su Amazon per la De’Longhi Dedica. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è infatti disponibile con uno sconto esagerato al prezzo più basso di sempre su Amazon. Comprandola adesso potrai approfittare di un ribasso del 42% rispetto al prezzo di listino e la paghi poco più di 160 euro. Il risparmio è considerevole: quasi 120 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano.

De’Longhi Dedica

De’Longhi Dedica scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Realizzata interamente in metallo e spessa appena 15 centimetri, la De’Longhi Dedica è caratterizzata da un design elegante e ricercato. Insomma, anche un "pezzo d’arredamento", oltre a essere una delle migliori macchine espresso manuali oggi in commercio.

Il sistema di riscaldamento Thermoblock permette di scaldare l’acqua in poche decine di secondi e di mantenere la temperatura costante durante l’intero processo di estrazione del caffè. In questo modo si avrà la certezza di ottenere un caffè dal gusto deciso e sempre alla giusta temperatura. Merito anche dello scalda-tazze presente nella parte superiore dell’elettrodomestico, che permette di mantenere le tazzine alla temperatura ideale per un espresso sempre perfetto.

Il cappuccinatore manuale, come accennato inizialmente, dà modo poi di preparare bevande di ogni genere. Potrai montare una crema di latte soffice e spumosa come quella del bar per fare un cappuccino o un latte macchiato ogni volta che ne avrai voglia. Non solo: potrai sfruttare il cappuccinatore per avere quasi istantaneamente acqua calda da utilizzare per tè, infusi e tisane. Insomma, per la colazione avrai solamente l’imbarazzo della scelta.

Il tutto in maniera estremamente semplice e intuitiva. Tutte le varie funzionalità viste sinora, infatti, si gestiscono tramite un comodo pannello di controllo posto nella parte frontale della De’Longhi Dedica. Da qui si potrà avviare l’estrazione del caffè, la lunghezza della bevanda e l’attivazione del cappuccinatore.

De’Longhi Dedica